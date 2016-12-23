稻草之心节气之美岁末书糯米饧糖留在故乡的鸟不为繁华易素心故乡琐忆
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 第13版 东湖
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·留在故乡的鸟
·不为繁华易素心
·故乡琐忆
湖北日报电子版
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13 东湖 2016.12.23 星期五
不为繁华易素心
    湖北日报讯 齐夫

    特别喜欢元代散曲家冯子振的《西湖梅》：“苏老堤边玉一林，六桥风月是知音。任他桃李争欢赏，不为繁华易素心。”尤其最后一句，甚得我心，时常玩味，受益匪浅。
    何谓“素心”？陶渊明《移居》诗曰：“闻多素心人，乐与数晨夕。”宋胡錡《耕禄藁·代耒牟谢表》诗曰：“鬖鬖黄发，老风雪之雕残；皦皦素心，抱冰霜之洁白。”清代大儒纪晓岚给“素心”的定义是：“心如枯井，波澜不生，富贵亦不睹，饥寒亦不知，利害亦不计，此为素心者也。”他这个境界定得太高，一般人难以达到，而且“水至清则无鱼”，容易把人吓跑。我倒是赞成《辞海》对“素心”的诠释：心地纯朴洁净。
    做学问要有点“素心”。一代鸿儒钱钟书曾言：“大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事。”素心之人，心无旁骛，能远离喧嚣尘世，无意声色犬马，专心致志做学问，时间精力高度集中，纵使人笨一点，脑袋不那么灵光，只要积年累月，坚持不懈，也是容易成功的。所以我们经常看到，那些在学校绝顶聪明，八面玲珑的风云人物，毕业后大多数在学问上都难有建树，默默无闻；相反，几十年后成了大师、专家、名学者的，倒一多半是原来班上纯朴老实不显山露水的那种书呆子。
    交朋友要有点“素心”。国学大师季羡林说过：他的为数不多的朋友，都是“一些素心人”。与“素心”朋友相对应的自然是“酒肉朋友”，这世上最好交的就是酒肉朋友。几杯黄汤，几盘荤腥，就能呼兄唤弟，打得火热，这世上最靠不住的还是酒肉朋友。一旦真有事需要帮忙时，他躲得最快，你要倒霉背运时，落井下石的说不定就有他一个。“素心”的朋友却不好交，一是要气味相投，惺惺相惜，都是“素心”之人才能走到一起来，“俗气”太重，利欲熏心者，是交不到“素心”朋友的；二是需要长期时间的考验，不是几次应酬，几次交谈就能成功的，活到90多岁的季老，相识满天下，也才有为数不多的“素心朋友”。因而，“素心”的人，一般朋友不会太多，但“质量”很高，该出手相助时，他决不会袖手旁观，关键时刻，能与你患难与共的就是他。可以说，交一百个酒肉朋友，不如交一个“素心朋友”。
    为政做官也需要有点“素心”。轻易不写诗的包龙图在诗中写道：“法立奸胥畏，官清凭素心。”这可以看作他的居官心得，一点素心，使他清正廉洁，铁面无私，成为千古名臣，至今仍英名不减。心地纯朴也许在官场上会被看成“不成熟”“欠历练”“难有发展”。但就凭这一点“素心”，面对花花绿绿的票子，你就不会掉进贪欲的陷阱；面对送上门的美色，你就会保持天然的警惕；面对团团伙伙的拉拢，你就不会误上贼船。因为有了一点“素心”，你不屑于跑官买官，不肯抱粗腿找靠山，仕途未必那么飞黄腾达，但足以保证你能全身而退，做个百姓称赞的好官。
    推而广之，大千世界行行业业，都需要有“不为繁华易素心”的矜持，坦诚处世，纯朴作人。“素心”的反面是“荤心”，“荤心”又包括了贪心、花心、野心、黑心，“荤心”太重的人，做学问没前途，做朋友靠不住，做夫妻难长远，就是做官也极易变成贪官、花官、黑心官。
    乔迁新居，书法家朋友送我一帧条幅为贺，是录自《菜根谭》的两句话：“交友须带三分侠气，作人要存一点素心。”挂在书房里，既养眼，又养心。每每提醒我，繁华虽好，素心不易，作人，还是存一点素心为好。


   
　