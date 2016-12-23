查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 东湖 ·稻草之心 ·节气之美 ·岁末书 ·糯米饧糖 ·留在故乡的鸟 ·不为繁华易素心 ·故乡琐忆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 稻草之心 · 节气之美 · 岁末书 · 糯米饧糖 · 留在故乡的鸟 · 不为繁华易素心 · 故乡琐忆 13 东湖 2016.12.23 星期五 留在故乡的鸟 湖北日报讯 马亚伟



在我的家乡，很多鸟都要飞到南方去过冬。但是，总有一些鸟会留下来，它们是一群恋家的小东西，即使冷一点也要守在故土。有它们在，冬天会多几分生趣。有鸟儿在，再冷的冬天也不显得寂寞冷清。

留在故乡的鸟有麻雀、喜鹊等等，麻雀最常见。冬天的麻雀，依旧活泼灵动。这群小东西，在天寒地冻中歌唱着生活，分外惹人喜爱。我总在想，它们应该是非常聪明的，天冷了也会像人一样换上冬装，长出厚实而保暖的羽绒。你看，它们一点也不怕冷，在寒风中载歌载舞，欢快自由。

没有鸟儿的天空就真的空了，云朵都显得没精打采。鸟儿是天空的点睛之笔，那几只并不美丽的麻雀，在空中上下翻飞，一会儿飞上最高的枝头，一会儿又冲向高空去牵云朵的衣裳。没有百鸟争鸣，麻雀变成了最有魅力的歌手，它们叽叽喳喳地闹着，唱出了冬天最动听的歌谣。你仔细听，还能听出它们歌声中的韵律，平平仄仄，音调变化。

冬天的树只剩下一树枯枝，所有的枝桠都孤零零地指向空中，显出几分孤单和苍凉。如果有几只麻雀在树枝间跳跃，一棵冬天的树就像突然被唤醒了一样，立即有了生机。鸟儿们翩然翻飞着，舞出最美的姿态。很多怕冷的鸟都逃走了，它们却守在家园。它们好像知道，只有这个季节整个世界才是它们的，没有燕子来抢地盘，没有大雁来逞强称雄，一切都是它们的。它们灵活自如，从一个枝头跳到另一个枝头，上上下下，左左右右，颇有点占山为王的得意之态。

麻雀在冬天的乡村随处可见，它们朴实而又机灵，与村民毗邻而居，和谐相处。麻雀最能制造热闹的气氛，三五只就组成一群，开始了叽叽喳喳的大讨论。世界上没有哪种鸟，会像麻雀这样真诚坦白，它们的语言是朴素的乡村俚语，歌曲也是寻常小调。但就是这样的一群鸟儿，让整个乡村都活了起来。

偶尔也见到喜鹊，它们把家安在高高的枝头。喜鹊是勇敢的鸟，任凭寒风呼号，冰雪来袭，它们依旧岿然不动。我总担心它们的巢会被风雪压倒，后来才明白，它们是最高明的建筑师。据说喜鹊筑巢的地方都是风水宝地，它们会选择把巢筑在最稳妥的位置，它们筑巢时选材讲究，精雕细琢，所以巢安全又暖和。

留在故乡的鸟儿们，真是一群可爱的精灵！如果没有它们，冬天会出现“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的状况，那该是多么孤寂和萧条啊！有鸟儿留在故乡，也会增添些许暖意。鸟是冬天的蝴蝶，带来春天般生机。鸟是冬天的音乐，让沉睡的世界悄然醒来，让我们聆听到最动人的旋律。

我忽然想，家乡的乡民们，不也是一群留在故乡的鸟吗？这个时代，很多人随着进城大潮奔向城市，他们离开故土，开始了迁徙生活。但总有一些恋家的乡民，牢牢地守在土地上，他们扣大棚，种蔬菜种水果，他们养猪养牛，在故乡的土地上照样把日子经营得风生水起。别人飞得再远，他们也不艳羡。没有什么比守着故土，更让人踏实安心的了。

留在故乡的鸟，他们的血脉与故乡紧紧相连，所以永远不会离开……





