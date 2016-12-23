稻草之心节气之美岁末书糯米饧糖留在故乡的鸟不为繁华易素心故乡琐忆
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 第13版 东湖
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·留在故乡的鸟
·不为繁华易素心
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湖北日报电子版
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13 东湖 2016.12.23 星期五
留在故乡的鸟
    湖北日报讯 马亚伟

    在我的家乡，很多鸟都要飞到南方去过冬。但是，总有一些鸟会留下来，它们是一群恋家的小东西，即使冷一点也要守在故土。有它们在，冬天会多几分生趣。有鸟儿在，再冷的冬天也不显得寂寞冷清。
    留在故乡的鸟有麻雀、喜鹊等等，麻雀最常见。冬天的麻雀，依旧活泼灵动。这群小东西，在天寒地冻中歌唱着生活，分外惹人喜爱。我总在想，它们应该是非常聪明的，天冷了也会像人一样换上冬装，长出厚实而保暖的羽绒。你看，它们一点也不怕冷，在寒风中载歌载舞，欢快自由。
    没有鸟儿的天空就真的空了，云朵都显得没精打采。鸟儿是天空的点睛之笔，那几只并不美丽的麻雀，在空中上下翻飞，一会儿飞上最高的枝头，一会儿又冲向高空去牵云朵的衣裳。没有百鸟争鸣，麻雀变成了最有魅力的歌手，它们叽叽喳喳地闹着，唱出了冬天最动听的歌谣。你仔细听，还能听出它们歌声中的韵律，平平仄仄，音调变化。
    冬天的树只剩下一树枯枝，所有的枝桠都孤零零地指向空中，显出几分孤单和苍凉。如果有几只麻雀在树枝间跳跃，一棵冬天的树就像突然被唤醒了一样，立即有了生机。鸟儿们翩然翻飞着，舞出最美的姿态。很多怕冷的鸟都逃走了，它们却守在家园。它们好像知道，只有这个季节整个世界才是它们的，没有燕子来抢地盘，没有大雁来逞强称雄，一切都是它们的。它们灵活自如，从一个枝头跳到另一个枝头，上上下下，左左右右，颇有点占山为王的得意之态。
    麻雀在冬天的乡村随处可见，它们朴实而又机灵，与村民毗邻而居，和谐相处。麻雀最能制造热闹的气氛，三五只就组成一群，开始了叽叽喳喳的大讨论。世界上没有哪种鸟，会像麻雀这样真诚坦白，它们的语言是朴素的乡村俚语，歌曲也是寻常小调。但就是这样的一群鸟儿，让整个乡村都活了起来。
    偶尔也见到喜鹊，它们把家安在高高的枝头。喜鹊是勇敢的鸟，任凭寒风呼号，冰雪来袭，它们依旧岿然不动。我总担心它们的巢会被风雪压倒，后来才明白，它们是最高明的建筑师。据说喜鹊筑巢的地方都是风水宝地，它们会选择把巢筑在最稳妥的位置，它们筑巢时选材讲究，精雕细琢，所以巢安全又暖和。
    留在故乡的鸟儿们，真是一群可爱的精灵！如果没有它们，冬天会出现“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的状况，那该是多么孤寂和萧条啊！有鸟儿留在故乡，也会增添些许暖意。鸟是冬天的蝴蝶，带来春天般生机。鸟是冬天的音乐，让沉睡的世界悄然醒来，让我们聆听到最动人的旋律。
    我忽然想，家乡的乡民们，不也是一群留在故乡的鸟吗？这个时代，很多人随着进城大潮奔向城市，他们离开故土，开始了迁徙生活。但总有一些恋家的乡民，牢牢地守在土地上，他们扣大棚，种蔬菜种水果，他们养猪养牛，在故乡的土地上照样把日子经营得风生水起。别人飞得再远，他们也不艳羡。没有什么比守着故土，更让人踏实安心的了。
    留在故乡的鸟，他们的血脉与故乡紧紧相连，所以永远不会离开……


   
　