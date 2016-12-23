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我们聪慧的祖先，创造了美丽绝伦的历法，根据太阳在黄道上的位置，潜心研究构成独特的时间知识体系，将一年划分为二十四节气。在漫长的农耕时代，二十四节气被人们奉为圭臬，它不仅是文人雅士吟花弄月的诗化方式，更是老百姓有滋有味的恒久生活。

清朝赵翼在《陔余丛考·二十四节气名》写道：“二十四节气名，其全见於《淮南子·天文》篇及《汉书·历志》。三代以上，《尧典》但有二分二至，其余多不经见，惟《汲冢周书·时训解》，始有二十四节名。其序云：‘周公辨二十四气之应，以顺天时，作《时训解》。’则其名盖定於周公。”看来，二十四节气的确立，是从周朝开始的，可见其历史悠久。

二十四个节气，恰似一幅幅古朴的画卷，一张张馥郁的诗笺，一朵朵灵动的音符，在历史的回廊里旋转，荡漾，久久不绝……

节气之美，美在实用。节气中有反映季节的，如立春、立秋、夏至、冬至等；反映气候特征，如小暑、大暑、小寒、大寒等；有反映物候现象，如惊蛰、谷雨、小满、芒种等；有反映降水情况，如雨水、小雪、大雪等。千百年来，老百姓依季候特点，据以安排农事、调理衣食等。从小我们就听到长辈们念叨“未到惊蛰先动雷，四十八天云不开”“立夏不拿扇，急煞种田汉”“处暑白露节，夜寒白天热”“大寒见三白，农人衣食足”等。相伴而生的还有《月令·七十二候》，从中更可以窥见包罗万象的古代物质文明与精神世界。

节气之美，美在诗意。每一个节气名，都清简如诗，双音节，读来朗朗上口，易记于心。谷雨，天清地明的春天里，谷和雨，两种事物结合在一起，便有一种朴实动人的内涵；白露，晶莹，略有凉意，与桂花共同散发清芬，于是中秋至，明月圆，佳人共，天伦乐。中国是诗的国度，诗的光芒穿透历朝历代。从陶渊明在南山下种的菊，到李白吟哦过的月光，杜甫居住过的草堂，苏轼在赤壁东坡植的梅，大都可从节气里找到相应的佐证或依据。姜夔词中“过春风十里，尽荠麦青青”，分明是雨水时节绿意满眼的景致；晏殊词里“燕子来时春社，梨花落后清明”，则是一派清新田园春光；“晚来天欲雪，能饮一杯无？”小雪之时邀友小酌，岂独白居易一人？而在冰封雪盖的大寒之夜，不仅有凌寒而开的梅花，还会想起杭州湖心亭看雪的张岱，想起雪夜访戴安道的王子猷，想起寒江独钓的柳宗元，也会想起红楼梦里锦帽貂裘大啖鹿肉的一群痴男娇娃。那人，那景，都诗意满满，诗香盈怀。

节气之美，美在哲理与禅境。简朴自持，从容淡静，传统文化体现在节气中是这样花木扶疏，风月琳琅。天地不言，人为过客，顺应自然之理。像清明，宜祭扫，踏青，一面是用泪水追思逝者，一面是用笑容迎接春光，生死互为映照，让人多添了悟。小满，意为“小得盈满”，岂不是告诉我们“太盈则亏”的道理么？处暑，又为“去暑”，不是说明要心平气和、祛除浮躁么？“过雨看松色，随山到水源”，“看取莲花净，方知不染心”，“人闲桂花落，夜静春山空”，“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，这些诗句，既应合了季节与节气，也暗含了融身自然、闲适孤清的禅意。

台湾知名美食家洪震宇从美食的角度诠释道：“节气是一种慢食与智慧，顺着大自然的节奏、土地的心跳，加上农家人虔诚的巧手与耐心，吃到最饱满的灵魂风华。”这样诗意深情的表达，足以让我们为节气这个中华民族诗意栖居的独创而骄傲，并永续绵延。

花知时而开，人顺势而立，与天地唱和，与万物相谐，节气中所体现出来的“天地人”合一的共生之观，是华夏子孙共有的文化基因，静水流深，蕴藉厚重。而在今年11月30日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会通过审议,批准中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

每一个节气都如此丰盈润泽，饱满芬芳，将光阴之变、民俗之味统统融汇其中，绘成一幅优美蕴藉的画卷，其味隽永，其美绵长。抚摸着节气的清晰纹理，可以将每一年的时光过得有序有味，风情万千。





