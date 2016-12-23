稻草之心节气之美岁末书糯米饧糖留在故乡的鸟不为繁华易素心故乡琐忆
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 第13版 东湖
·稻草之心
·节气之美
·岁末书
·糯米饧糖
·留在故乡的鸟
·不为繁华易素心
·故乡琐忆
湖北日报电子版
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13 东湖 2016.12.23 星期五
稻草之心
    湖北日报讯 □ 石泽丰

    是在若干年后，我又一次与稻草如此亲密地接触。
    户外没有一点声音，乡村的冬夜尤为安静。堂屋里，一盏香油灯燃在父亲的灵位前。火苗微弱，似乎经不起任何风的吹拂。按照习俗，我必须打地铺睡在父亲的灵柩边，陪着父亲。仅隔着一层棺木，里面，父亲安静得没有一点声音，而外面的我，却怎么也睡不着。其实地铺也很暖和，下面有母亲铺就的一层厚厚的稻草，稻草上面是一床崭新的棉被。这样的床铺，要是在二十年前，我肯定睡得特别香甜。也许是隔着岁月的光影，中间的阳光、雨露、风花雪月过于沉重，父亲离去，再也没有谁引领我向稻草之心靠拢。
    我稍一起身，一脚就踩踏到了父亲铺晒稻草之门。我感觉到那时入冬的太阳真好，暖和。父亲从草堆里抽出几捆稻草，把它们整齐地靠在墙边，让太阳晒着。我看到草们聚集在一起，像是相互商量着什么，偶尔发出一点微响，这种微响，你不贴耳近听是听不到的，但父亲知道，这是草语。稻草之心，也只有庄稼人最懂。父亲说，把草心晒干，铺在床上，就是一个暖冬。的确，在日后气温突变的寒冬，晒干的稻草们躺在我的垫被底下，将温度储存，让我们这些农村娃感觉到被窝的温暖，以致产生一个又一个酣甜的梦。
    稻草是父亲收割上来的。谷粒脱掉之后，父亲把一把又一把稻草的颈子扎好，挑上田埂，挑到塘坝或山坡上晾晒。然后又将晒干的稻草挑回家中，堆成草堆。稻草在扁担的两头，让扁担在父亲的肩头上吱吱作响。在那个贫穷的岁月，父亲挑起的，还有一个沉重的家庭，所以父亲与稻草为伍，将稻草喂牛，用稻草烧饭，将稻草作为全家度冬的垫被。也就是在那个时候，我在父亲那里读懂了草为谁生，草为谁死。从堆草上也可以看得出，草们很听父亲的话，任父亲将它们堆成一个圆柱体草堆，然后，需要用着的时候，又任父亲从不同的方向抽走。其实，堆草与抽草很有讲究，我也曾尝试过堆草，但每每堆到一米多高，草们就不听话了，从一个或多个方向挤了出来，无法保持整体平衡，最终使草堆倾塌。
    二十多年了。我此次睡的稻草听说也是父亲晒好的，他准备在我回家过年时，将它们继续铺在我的床上，没有想到的是，他因脑溢血而遽然离世，这一次，母亲却把它们铺在了父亲的棺柩边，尽管依然是作为我的垫被，但草们直接被铺在地上，草心多少有些冰凉。眼下，父亲安息了，除了这些稻草，我能同谁说话？谁愿在这个寒冬的深夜倾听另一个人的喃喃低语？
    把父亲送上山的那个黄昏，我站在夕阳的余晖中，眺望不远处那些空旷的田野，曾经五谷丰登的景象和童年里我们追逐的欢乐，正在一步步离去。村东头，那是谁家的草堆，它躲在村庄的皱纹里，垛上的草衣随风飘动，让整个村庄古老而安详。我是从村庄走出的农村娃，睡着稻草长大，后来蜗居到了城里，这么多年来，我无法真正融入城里的生活，这一次父亲的离去，与稻草渐渐疏远的我，心似乎被稻草一点点地拧紧，拧出一种说不出的伤痛。这个村庄，这个被稻草铺就的竹床，日后,我恐怕是很难来睡上一觉了。


 
　