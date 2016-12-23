查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 东湖 ·稻草之心 ·节气之美 ·岁末书 ·糯米饧糖 ·留在故乡的鸟 ·不为繁华易素心 ·故乡琐忆 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 稻草之心 · 节气之美 · 岁末书 · 糯米饧糖 · 留在故乡的鸟 · 不为繁华易素心 · 故乡琐忆 13 东湖 2016.12.23 星期五 稻草之心 湖北日报讯 □ 石泽丰



是在若干年后，我又一次与稻草如此亲密地接触。

户外没有一点声音，乡村的冬夜尤为安静。堂屋里，一盏香油灯燃在父亲的灵位前。火苗微弱，似乎经不起任何风的吹拂。按照习俗，我必须打地铺睡在父亲的灵柩边，陪着父亲。仅隔着一层棺木，里面，父亲安静得没有一点声音，而外面的我，却怎么也睡不着。其实地铺也很暖和，下面有母亲铺就的一层厚厚的稻草，稻草上面是一床崭新的棉被。这样的床铺，要是在二十年前，我肯定睡得特别香甜。也许是隔着岁月的光影，中间的阳光、雨露、风花雪月过于沉重，父亲离去，再也没有谁引领我向稻草之心靠拢。

我稍一起身，一脚就踩踏到了父亲铺晒稻草之门。我感觉到那时入冬的太阳真好，暖和。父亲从草堆里抽出几捆稻草，把它们整齐地靠在墙边，让太阳晒着。我看到草们聚集在一起，像是相互商量着什么，偶尔发出一点微响，这种微响，你不贴耳近听是听不到的，但父亲知道，这是草语。稻草之心，也只有庄稼人最懂。父亲说，把草心晒干，铺在床上，就是一个暖冬。的确，在日后气温突变的寒冬，晒干的稻草们躺在我的垫被底下，将温度储存，让我们这些农村娃感觉到被窝的温暖，以致产生一个又一个酣甜的梦。

稻草是父亲收割上来的。谷粒脱掉之后，父亲把一把又一把稻草的颈子扎好，挑上田埂，挑到塘坝或山坡上晾晒。然后又将晒干的稻草挑回家中，堆成草堆。稻草在扁担的两头，让扁担在父亲的肩头上吱吱作响。在那个贫穷的岁月，父亲挑起的，还有一个沉重的家庭，所以父亲与稻草为伍，将稻草喂牛，用稻草烧饭，将稻草作为全家度冬的垫被。也就是在那个时候，我在父亲那里读懂了草为谁生，草为谁死。从堆草上也可以看得出，草们很听父亲的话，任父亲将它们堆成一个圆柱体草堆，然后，需要用着的时候，又任父亲从不同的方向抽走。其实，堆草与抽草很有讲究，我也曾尝试过堆草，但每每堆到一米多高，草们就不听话了，从一个或多个方向挤了出来，无法保持整体平衡，最终使草堆倾塌。

二十多年了。我此次睡的稻草听说也是父亲晒好的，他准备在我回家过年时，将它们继续铺在我的床上，没有想到的是，他因脑溢血而遽然离世，这一次，母亲却把它们铺在了父亲的棺柩边，尽管依然是作为我的垫被，但草们直接被铺在地上，草心多少有些冰凉。眼下，父亲安息了，除了这些稻草，我能同谁说话？谁愿在这个寒冬的深夜倾听另一个人的喃喃低语？

把父亲送上山的那个黄昏，我站在夕阳的余晖中，眺望不远处那些空旷的田野，曾经五谷丰登的景象和童年里我们追逐的欢乐，正在一步步离去。村东头，那是谁家的草堆，它躲在村庄的皱纹里，垛上的草衣随风飘动，让整个村庄古老而安详。我是从村庄走出的农村娃，睡着稻草长大，后来蜗居到了城里，这么多年来，我无法真正融入城里的生活，这一次父亲的离去，与稻草渐渐疏远的我，心似乎被稻草一点点地拧紧，拧出一种说不出的伤痛。这个村庄，这个被稻草铺就的竹床，日后,我恐怕是很难来睡上一觉了。





