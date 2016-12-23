图文：一年九千万重金投青训湖北青训力争继续领跑全国以客户为中心 保护消费者权益8战得137分，朱婷无愧核心柯洁无缘春兰杯决赛河北武师30年绘制400套“武林秘籍”体坛简讯
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 第12版 体育
·图文：一年九千万重金投青训
·湖北青训力争继续领跑全国
·以客户为中心 保护消费者权益
·8战得137分，朱婷无愧核心
·柯洁无缘春兰杯决赛
·河北武师30年绘制400套“武林秘籍”
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湖北日报电子版
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12 体育 2016.12.23 星期五
体坛简讯
    湖北日报讯 ●昨日凌晨，拜仁慕尼黑主场3比0击败莱比锡，前16轮积39分，领先莱比锡3分，夺得德甲半程冠军。


   
　