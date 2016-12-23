查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 体坛简讯 湖北日报讯 ●昨日凌晨，拜仁慕尼黑主场3比0击败莱比锡，前16轮积39分，领先莱比锡3分，夺得德甲半程冠军。





