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第12版 体育
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·湖北青训力争继续领跑全国
·以客户为中心 保护消费者权益
·8战得137分，朱婷无愧核心
·柯洁无缘春兰杯决赛
·河北武师30年绘制400套“武林秘籍”
·体坛简讯
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8战得137分，朱婷无愧核心
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柯洁无缘春兰杯决赛
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河北武师30年绘制400套“武
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体坛简讯
12
体育
2016.12.23 星期五
体坛简讯
湖北日报讯 ●昨日凌晨，拜仁慕尼黑主场3比0击败莱比锡，前16轮积39分，领先莱比锡3分，夺得德甲半程冠军。