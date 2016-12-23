图文：一年九千万重金投青训湖北青训力争继续领跑全国以客户为中心 保护消费者权益8战得137分，朱婷无愧核心柯洁无缘春兰杯决赛河北武师30年绘制400套“武林秘籍”体坛简讯
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 第12版 体育
·图文：一年九千万重金投青训
·湖北青训力争继续领跑全国
·以客户为中心 保护消费者权益
·8战得137分，朱婷无愧核心
·柯洁无缘春兰杯决赛
·河北武师30年绘制400套“武林秘籍”
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湖北日报电子版
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12 体育 2016.12.23 星期五
河北武师30年绘制400套“武林秘籍”
    湖北日报讯 据新华社石家庄22日电 出身武术世家的53岁武师王长友，经过30年潜心挖掘整理，绘制出代表沧州武术精华的12个门派、400套器械图谱、拳图谱。这让以口传身教为主要传承方式的沧州武术，有了“教科书”。
    王长友自幼习武，现为中国武协会员、中国武术六段。沧州素有“武术之乡”之称，但王长友发现，沧州武术一代代传承，靠的多是言传身教，很少有武术典籍流传。
    1986年起，王长友开始搜集、记录、整理沧州各门派的武术练习套路。他记下每种武术套路的要领，并绘制出细致的练功图，不仅动作绘制传神，而且每个动作都配有专门的文字注释。


   
　