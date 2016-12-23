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体坛简讯
12
体育
2016.12.23 星期五
柯洁无缘春兰杯决赛
湖北日报讯 据新华社南京22日电 第11届春兰杯世界职业围棋锦标赛22日在江苏淮安结束半决赛较量，中国等级分第一人柯洁不敌韩国“独苗”朴永训，无缘决赛，檀啸则在“内战”中战胜辜梓豪，职业生涯首度打进世界大赛决赛。
本届春兰杯中国棋手整体表现出色，在四强中占据了3席。当日柯洁和朴永训的“中韩大战”最为引人注目，2016年韩国男子围棋未能夺得一项世界冠军，作为今年的收官战，春兰杯也成了韩国棋手捍卫荣誉的最后阵地。
柯洁在2016年已经夺得梦百合杯和三星杯两个冠军，是风头最劲的中国棋手。他与朴永训在当日的序盘阶段几乎落子如飞，在左上的战斗中朴永训的白棋赢得劫争，随后他连出强手取得优势局面。后面的战斗虽然柯洁下得十分顽强，但朴永训应对无误，至284手柯洁停钟认输。
另一场半决赛的对阵双方檀啸和辜梓豪均未打进过世界大赛决赛，执黑的檀啸中盘获胜后，将与朴永训争夺冠军。预计三番棋决赛将于明年6月进行。