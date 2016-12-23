查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 柯洁无缘春兰杯决赛 湖北日报讯 据新华社南京22日电 第11届春兰杯世界职业围棋锦标赛22日在江苏淮安结束半决赛较量，中国等级分第一人柯洁不敌韩国“独苗”朴永训，无缘决赛，檀啸则在“内战”中战胜辜梓豪，职业生涯首度打进世界大赛决赛。

本届春兰杯中国棋手整体表现出色，在四强中占据了3席。当日柯洁和朴永训的“中韩大战”最为引人注目，2016年韩国男子围棋未能夺得一项世界冠军，作为今年的收官战，春兰杯也成了韩国棋手捍卫荣誉的最后阵地。

柯洁在2016年已经夺得梦百合杯和三星杯两个冠军，是风头最劲的中国棋手。他与朴永训在当日的序盘阶段几乎落子如飞，在左上的战斗中朴永训的白棋赢得劫争，随后他连出强手取得优势局面。后面的战斗虽然柯洁下得十分顽强，但朴永训应对无误，至284手柯洁停钟认输。

另一场半决赛的对阵双方檀啸和辜梓豪均未打进过世界大赛决赛，执黑的檀啸中盘获胜后，将与朴永训争夺冠军。预计三番棋决赛将于明年6月进行。





