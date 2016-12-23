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12
体育
2016.12.23 星期五
瓦基弗银行队夺半程冠军
8战得137分，朱婷无愧核心
湖北日报讯 （通讯员刘凡）昨日，在土耳其女排联赛第11轮的一场比赛中，朱婷所在的瓦基弗银行队以3比0完胜布尔萨都会队，在豪取11连胜的同时，也夺得联赛半程冠军。此役朱婷得到18分，在前11轮比赛中出场8次，一共得到137分，已是不折不扣的球队核心。
朱婷表现最出彩的一战是第六轮对阵劲旅伊萨奇巴希队，比赛中她得分、扣球、拦网全面开花，独得28分，率队以3比2实现大逆转。在朱婷出场的8场比赛中，她有7场荣膺得分王。当然，朱婷的表现也并非十全十美，她的86次发球只有3个直接得分，如果能在一传和发球上更加给力，朱婷的前景将更加广阔。“我会努力加强一传方面的训练。相信我，我会变得越来越好。”朱婷说。
朱婷已踏上回国休假的旅程，她能在国内休息半个月左右，明年1月10日，瓦基弗银行队将再战欧冠联赛。