查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 瓦基弗银行队夺半程冠军 8战得137分，朱婷无愧核心 湖北日报讯 （通讯员刘凡）昨日，在土耳其女排联赛第11轮的一场比赛中，朱婷所在的瓦基弗银行队以3比0完胜布尔萨都会队，在豪取11连胜的同时，也夺得联赛半程冠军。此役朱婷得到18分，在前11轮比赛中出场8次，一共得到137分，已是不折不扣的球队核心。

朱婷表现最出彩的一战是第六轮对阵劲旅伊萨奇巴希队，比赛中她得分、扣球、拦网全面开花，独得28分，率队以3比2实现大逆转。在朱婷出场的8场比赛中，她有7场荣膺得分王。当然，朱婷的表现也并非十全十美，她的86次发球只有3个直接得分，如果能在一传和发球上更加给力，朱婷的前景将更加广阔。“我会努力加强一传方面的训练。相信我，我会变得越来越好。”朱婷说。

朱婷已踏上回国休假的旅程，她能在国内休息半个月左右，明年1月10日，瓦基弗银行队将再战欧冠联赛。





