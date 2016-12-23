查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 以客户为中心 保护消费者权益 湖北日报讯 中国建设银行湖北省分行

“以客户为中心”是中国建设银行一直以来的经营理念。倡导“与客户同发展 与社会共繁荣”，建行湖北省分行始终高度重视消费者权益保护工作，在产品和服务的信息披露、规范业务操作、提高综合服务能力、消费者投诉受理流程及处理程序、个人金融信息保护、内部监督考评等方面制定了全面详细的制度规定，逐步建立和完善消费者权益保护制度体系。

完善信息披露 理财产品买得更放心

理财产品销售是金融消费中纠纷高发的一大领域。2015年11月，国务院办公厅发布《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，首次从国家层面，要求金融机构充分保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、受教育权、信息安全权等基本权利。

哪里是消费者权益保护的重灾区，哪里就是金融机构消保工作的主战场。建行湖北省分行护航消费者权益，保障措施覆盖理财产品售前、售中、售后全生命周期。

售前严格准入管控。建行湖北省分行坚持将消保理念融入产品和服务的设计开发环节，建立健全基金、保险等外部公司和相关产品的准入审批、产品销售、客户服务等环节的内控管理制度，提升售前管控能力。

售中保障知情权。授信业务严禁虚假承诺、捆绑销售等违法违规行为；严格代销业务范围，加强合作机构和产品准入管理，认真落实各项销售环节监管，做好风险隔离。

响应监管部门的要求，建行湖北省分行在下辖各网点设立专门区域销售自有理财产品，销售人员必须具有理财和代销业务相应资格，除本行销售人员外，禁止任何人员在营业场所开展任何形式的营销活动。此外，理财产品销售全程录音、录像的“双录”工作目前已覆盖全省，理财产品销售更加透明、安全。

在售后环节，建行湖北省分行强化业务监督检查，将销售环节合规性及消保相关工作要求纳入检查范围。

此外，该行还建立了保险业务投诉的快速处理机制。对于存在瑕疵的保险纠纷，积极协调相关保险公司，指导基层网点开展和解谈判，合理运用法律手段、和解措施，有效解决保险纠纷和不明交易问题，取得显著成效，上半年保险客户纠纷和投诉下降30%。

严防信息泄露 撑起个人信息保护伞

如何保护好消费者的个人信息，已成为当前银行业面临的一大难题。近年来，建行湖北省分行从内、外多渠道着手，防、治结合，为金融消费者撑起信息安全的保护伞。

一是严格执行监管部门和总行关于消费者个人金融信息收集、传输、加工、保存和使用的要求。各二级行内部保存的消费者金融信息，均加强权限管理，相关数据全部进行加密保护，不允许随意拷贝，通过有效的技术保护手段，防止客户信息泄露或不正当使用。

二是制定出台了《中国建设银行湖北省分行征信管理办法》，同时，省分行业务部门下发了《关于加强个人贷款中心安全管理的通知》，突出强调对个贷中心人员（含外包人员）、场所和信息安全管理要求，加强信用信息查询监测，加强检查，及时预警、堵塞非授权查询，严肃处理违规行为，保障消费者权益。

三是通过多渠道开展个人金融信息保护知识宣传。针对不法分子诱骗客户信息实施网络盗用等违法事件的大幅上升，该行充分利用多渠道资源，使用LED电子/电视屏、ATM自助终端及宣传折页、微信等方式，以安全用卡提示等形式持续开展客户安全用卡宣传工作，向客户充分揭示欺诈手法，普及安全用卡知识，提高客户自身风险防范意识及能力。

加强公众教育 消保意识深入人心

保护消费者权益，不仅是金融机构的职责，更需要消费者对自身权益明晰知晓，依法行使。

多年来，建行湖北省分行坚持开展全方位消保教育工作，每年9月份组织开展“金融知识普及月”“金融知识进万家”宣传服务月及“质量月”等活动，同时，连续三年在“3·15”期间主动开展消保“五个一”“五个强化”等专项活动，并深入开展员工宣传教育，通过开设消保专栏、建行报宣传、刊发系列简报等方式，将消保理念和要求传达到各层级员工。

在今年的金融知识宣传服务月里，建行湖北省分行以向消费者宣传正规金融服务渠道、维护消费者个人金融信息安全、理财代销专区和“双录”要求等内容为宣传重点，重视不同群体消费者金融需求，以“多一份金融了解，多一份财富保障”和“普及金融知识，提升金融素养，共建和谐金融”为宣传口号，向金融消费者普及日常生产生活中所必要的金融基础知识、防范金融风险等内容，组织开展了金融知识“五走进”现场集中宣传、营业网点宣传、“微电影”宣传、非现场线上线下媒体宣传等“四种形式”宣传活动。9月，建行湖北省分行累计组织活动1071次，其中组织专项活动337次；参与网点686个，网点金融知识宣传覆盖率达100%；媒体报道百余篇，参与员工1.4万余人次，受众客户近百万人。

此外，建行湖北省分行结合自身精准扶贫和“裕农通”业务工作实际，创新性地开展了“金融知识走进农村”金融知识宣传活动，在“裕农通”示范服务点，安排了宣传标语、横幅、展板，设立宣传台，向当地农民发放“裕农通”村口银行宣传折页、防范金融诈骗和防范非法集资折页，以及人民币知识和反假宣传手册等宣传资料，并为农村客户讲解金融知识，现场答疑。

狠抓安防建设 冷静化解突发险情

生命高于一切，安全重于泰山。加强安防建设，防范安全事故，是银行进一步夯实消费者权益保障工作的基础。

建行湖北省分行将12月1日设为一年一度的“警醒教育日”，狠抓全员忧患意识、安全意识、责任意识和防范意识，提出了“100-1=0”的安全管理理念。

所谓“100-1=0”，是指业务发展得再好，一旦发生一起重大案件和安全事件，前面所有的努力都付之东流。从另一个层面讲，安全事故的发生不是偶然的，1%的过失、疏忽或麻痹大意，都会导致100%的案件或事故发生，安全无小事，要防微杜渐，防患于未然。

该行高度关注任何可能存在的安全隐患，严格信息报送制度，建立预警信息采集和发布渠道，梳理应急预案，组织预案演练积极应对突发事件，从思想到行动，确保全行工作“万无一失”。

9月21日上午10点25分，一名持刀歹徒闯入建行武汉南湖支行，劫持正在大堂值班的建行员工，威胁抢劫。

险情发生后，该网点员工沉着冷静，迅速按应急预案要求，及时疏散客户、拨打110报警、逐级报告、清理现金单证，机智与歹徒应对周旋。最终，公安民警和建行员工密切配合，成功制服歹徒，无人员伤亡，无财产损失，成功处置突发险情。

对建行在突发事件中的处置应对，湖北省领导、建设银行总行、湖北银监局、武汉市公安局纷纷发来批示或通报进行表扬。“一张蓝图绘到底，一任接着一任干”，今年，湖北省政府给建行湖北省分行寄送感谢信，对该行新一届党委的工作业绩给予了高度肯定。

着眼细微之处 关爱特殊消费人群

每个消费者都有权平等享受金融服务。建行湖北省分行从硬件到软件全面升级，全面保障特殊金融消费群体的合法权益。

建行湖北省分行各营业网点设置一至两个高柜作为绿色通道，该柜柜面人员和大堂经理具备基本的手语服务能力。当网点有特殊客户时，该柜应暂停对外叫号，优先为特殊客户办理业务。

对于视觉障碍客户，该行网点员工主动为客户提供助盲卡、适合盲人的密码输入器等辅助设备。如客户独自办理业务，征得其同意后，大堂经理会全程陪同协助，将单据上的关键信息明确告知客户，在客户签名时进行指引，并进行录像备份。

对于不识字、不能书写或者上肢残疾导致的书写障碍客户，办理开户、挂失及贷款等业务时，可使用按手印并加盖本人名章的方式代替签名；对于因上肢残疾而不能按手印的客户，在查看客户有效身份证件确认是本人后，可使用盖本人名章的方式代替签名。

对于聋哑客户，网点使用手语或书面文字交流。在重要业务环节确保书面文字交流，防止理解失误造或客户资金损失。

对于行动不便且无人陪同的残障、老年客户，如需网点员工协助填写业务单据，由大堂经理协助填写并在单据签名栏下方注明“代填写人XXX”，同时要求客户本人通过签字或按手印加盖个人名章的方式在客户签名栏进行确认。

对于因重症、意外事件、刑拘等特殊原因而无法亲自到网点的客户，如其需办理的业务按规定应由客户本人办理，网点可提供上门服务，对客户真实情况和业务需求进行核实，协助客户办理业务。

产品服务提质 时刻维护客户利益

“时时保持敬业精神，处处维护客户利益”，优质的产品和服务，是保障消费者合法权益的基础。

建行湖北省分行以“业务转型发展”和“服务质量提高”为主线，通过优化考核机制、完善制度体系、细化组织协调等措施，积极推动全行产品和服务创新，截至上半年，共实施自主产品创新项目21个、移植产品创新项目13个。

软件方面，建行湖北省分行持续提升渠道服务能力和质量。围绕“优质服务年”活动，在全行范围内组织开展服务质量提升、服务效率提升、服务创新能力提升和服务示范效应提升四大专项活动，10项主题活动贯穿全年，全面提升全省营业网点服务水平。

为规范网点员工服务行为，提升员工服务水平，该行还制作了营业网点文明规范服务示范片，涵盖网点晨会、大堂服务标准流程、柜面服务标准流程等三个方面，通过标准示范、模拟场景、图文并茂等形式展现了标准的服务流程、规范的服务行为。

此外，建行湖北省分行还建立了规范的奖惩机制，对全省“双十大服务明星”“服务工作先进单位”进行表彰，树立典型，引导全行持续提升服务水平；日常则按照季度，对全行27个二级分支行网点的服务质量进行全面检查，并将结果通报全行。

在中央文明委2015年第四批全国文明单位评选中，建行湖北省分行所辖黄石分行、武汉新洲支行、武汉百步亭支行等三家机构荣获第四批全国文明单位，在湖北金融机构中位居前列，在建行全国系统中也位居前列。





