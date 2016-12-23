查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：一年九千万重金投青训 ·湖北青训力争继续领跑全国 ·以客户为中心 保护消费者权益 ·8战得137分，朱婷无愧核心 ·柯洁无缘春兰杯决赛 ·河北武师30年绘制400套“武林秘籍” ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：一年九千万重金投青训 · 湖北青训力争继续领跑全国 · 以客户为中心 保护消费者权益 · 8战得137分，朱婷无愧核心 · 柯洁无缘春兰杯决赛 · 河北武师30年绘制400套“武 · 体坛简讯 12 体育 2016.12.23 星期五 中国足协终现大手笔 图文：一年九千万重金投青训 湖北日报讯 图为：中国足球，真的需要从娃娃抓起。（资料图片 记者 时龚 摄）



一边是中超联赛天价引援，沸沸扬扬；一边是各级国字号一败涂地，惨不忍睹。中国足球陷入这种怪圈，如何自拔？

中国足协终于拿出了一些举措。日前在鲁能足校召开的第十届中国足协青少年委员会第三次会议上，审议了《2017年全国青少年足球经费预算》。根据这个预算，2017年，中国足协在青训方面的投入至少为9000万元，甚至达到一个亿，相比2016年的3000万元，增幅超过200%。



●形势

国足疲软根子在青训



从某种程度上说，中国足球的青训已经到了必须改革的地步。

即将过去的2016年，国奥队在奥运会预选赛中连续不敌卡塔尔、叙利亚和伊朗队，惨遭淘汰。97年龄段国青队在巴林亚青赛中先后不敌澳大利亚和塔吉克斯坦队，战平乌兹别克斯坦队，提前一轮小组出局。U22国青队仅有两人被选入将出战明年1月中国杯的混编国家队，里皮的助教德罗索直言，“这批孩子仍然欠缺比赛能力”。

各级国字号的溃败，折射出的是青训的苍白。一名在中甲效力的老队员曾私下说，他之所以依然能踢主力，不是他多职业、多努力，而是队里没有年轻队员能顶上来。

大约十年前，中国足球“假赌黑”盛行，绝大部分家长视踢球为畏途，不许孩子涉足绿茵场。中国足球的青训，因此出现了断层，而恶果正在显现：一名年近30岁、从未进过国家队的本土球员，在转会市场上能卖出9000万元。不是俱乐部故意烧钱，而是中国踢球的人太少，踢得好的人更少。

在这样的大背景下，国足的持久疲软也就不可避免了。



●●投入

多数花在赛制改革上



中国足协显然也意识到了这个问题。2017年，青训预算提升到9000万到一亿元，而其中的5000万到6000万元，将投入到青少年大区主客场联赛中，这也是中国足协重点打造的青训拳头赛事。

以往，由于经费有限，各级青少年比赛都是实行赛会制。对此，从2009年起就率队参加各个年龄段全国青少年比赛的湖北U19全运队主教练黄正国深有感触：“过去踢赛会制，隔一天一场比赛，这强度连成人运动员都无法承受。踢到后来，大家比的不是技战术，而是谁的体能更好。这样的比赛，对青少年运动员的成长没有一点好处！”

此次改革，中国足协将承担办赛、客队的交通和食宿、裁判员等费用，将极大地减轻各参赛队的压力。目前，大区主客场联赛已经列入竞赛日程表，整个比赛将于明年2月25日启动，9月24日结束，10月份进行大区冠军赛。目前囊括的年龄段为01、02和03年龄段，2018年，中国足协还将吸纳更多的年龄段进入这一联赛体系中来。



●●●方向

培养青训教练最关键



在大区主客场联赛占去明年预算的大头后，其余约3000万元的经费，将主要用于U12足球节、U13到U20的系列赛，U14、15、16和U18冠军赛，以及各个年龄段的训练营。

不过，对于这笔“巨款”的使用，有声音认为，不能平均用力，只做表面文章，而应该在青少年足球教练员培训上下大力气。

上海绿地申花足球俱乐部技术总监吴金贵在接受媒体采访时表示，日本有几万名持证的青少年教练，正是他们培养出一批又一批的少年英才。“打个比方，培养出1000个青训教练，一人带动20个小球员，他们的背后就是2万名踢球的孩子。”吴金贵说。

据了解，2017年，足协将建立教练员培训平台，并启动对六个大区的三个年龄段（U16、U15、U14）教练员欧足联A级证书的培训计划。面向2030年世界杯，足协还将实施“精英30”计划：从退役的中超球员中选拔30名优秀人才进行重点培养，提供国内外学习平台，培养成为“领军型”教练。

亡羊补牢，为时不晚。一年9000万，在中超还买不到一个国脚，但若能持续投入，久久为功，或许能为中国足球打造一个光明的未来。 （记者 徐平）





