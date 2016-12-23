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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
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·电工老赵家的“荒田”风波
湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
电工老赵家的“荒田”风波
    湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 赵超 杨凯珺

    冬日的沙洋县李市镇白洋村，凝霜带露，新翻整的田地错落有致。但一块5亩大小的田块杂草丛生，这是李市供电所检修班赵启军家的田。
    18日，周末。张功秀拉着丈夫赵启军一大早下田拔草刨地。张功秀“警告”：“你成天忙工作，前面10多亩田都是我一人没日没夜翻整播种，还剩5亩，这是冬播最后几天，今天就是天大的事，你也不能走。”
    赵启军嘿嘿直笑：“惭愧！惭愧！”正这时，赵启军电话铃响了，是西荆河村1组杨大爷打来的，说家里插座有问题，不能取暖。赵启军连声应道：“好好好，我马上过去。”说罢，放下刨头就要走。张功秀抓着赵启军的摩托车不放。
    赵启军急了：“这是一位68岁的独居老人，身体残疾，儿子在外务工。他有困难，我不能不管啊。”
    赵启军管理的辖区有156位留守老人，有事没事，他要定期上门。好说歹说，妻子终于松手，赵启军的摩托车一溜烟不见了。
    张功秀气呼呼拨通李市供电所所长张文彦的电话：“张所长，我家老赵工作忙，连休息日、节假日也搭上了，我想不通。冬播快完了，全村就我家的田还没翻整。”
    张文彦解释无效，只好带着张功秀来到杨大爷家。赵启军刚修好插座，正在修取暖器，旁边还有几位串门老人。见所长进屋，在场老人东一句西一句夸起来：“启军是个好人呀，有求必应，好多事多亏了他！”
    张功秀见状，气消了大半。张文彦也将“荒田风波”讲了一遍，老人们很感动。


   
　