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图文：驱逐“瘟神”的血防人
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武铁警方捣毁假票窝点
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电工老赵家的“荒田”风波
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社会
2016.12.23 星期五
武铁警方捣毁假票窝点
假票可私人订制，购买者用于报销
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员胡金力、周磊）昨悉，武铁警方捣毁特大制贩假火车票窝点，缴获假火车票 565张（票面价值合计229743.5元）、空白火车票票版2.4万余张、假飞机票89张、空白飞机票版400余张以及快递邮寄单据10余箱、检票钳、“实名验讫”印章等制假工具。
武汉铁路公安局武汉公安处刑警二大队教导员程刚介绍，今年10月，该队在网络社交平台发现一QQ号码利用网络交易平台大量出售假火车票、飞机票，涉嫌制贩假票。武铁警方通过侦查，逐步摸清一个制贩假票犯罪团伙的基本情况及活动规律。
12月15日晚，警方在武昌某社区将外出寄快递的嫌疑人黄某（女，30岁，巴东县人）控制，随后将嫌疑人吴某、桂某抓获。经审查，三人交待从2012年至今，由桂某在网上购买制假工具，后伙同吴某、黄某二人通过QQ聊天、淘宝交易、快递寄送等方式，以每张30元至40元不等的价格出售假火车票、共获利90余万元的犯罪事实。
嫌疑人交代，假火车票、假飞机票均可私人订制，但只做过期日期的，购买者主要用于报销。目前，用于寄送贩卖假火车票的快递单达11.4万余张。