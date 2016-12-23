查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：驱逐“瘟神”的血防人 ·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告 ·武汉昨出台相关道路管制措施 ·中山大道安装街头艺术品 ·融创·融公馆即将盛大公开 ·中核时代广场营销中心盛装亮相 ·今起迎来新一轮降水降温 ·江岸区斥资为低收入人群买保险 ·武铁警方捣毁假票窝点 ·电工老赵家的“荒田”风波 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：驱逐“瘟神”的血防人 · 湖北省红十字会2016年暴雨洪 · 武汉昨出台相关道路管制措施 · 中山大道安装街头艺术品 · 融创·融公馆即将盛大公开 · 中核时代广场营销中心盛装亮相 · 今起迎来新一轮降水降温 · 江岸区斥资为低收入人群买保险 · 武铁警方捣毁假票窝点 · 电工老赵家的“荒田”风波 11 社会 2016.12.23 星期五 武铁警方捣毁假票窝点 假票可私人订制，购买者用于报销 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员胡金力、周磊）昨悉，武铁警方捣毁特大制贩假火车票窝点，缴获假火车票 565张（票面价值合计229743.5元）、空白火车票票版2.4万余张、假飞机票89张、空白飞机票版400余张以及快递邮寄单据10余箱、检票钳、“实名验讫”印章等制假工具。

武汉铁路公安局武汉公安处刑警二大队教导员程刚介绍，今年10月，该队在网络社交平台发现一QQ号码利用网络交易平台大量出售假火车票、飞机票，涉嫌制贩假票。武铁警方通过侦查，逐步摸清一个制贩假票犯罪团伙的基本情况及活动规律。

12月15日晚，警方在武昌某社区将外出寄快递的嫌疑人黄某（女，30岁，巴东县人）控制，随后将嫌疑人吴某、桂某抓获。经审查，三人交待从2012年至今，由桂某在网上购买制假工具，后伙同吴某、黄某二人通过QQ聊天、淘宝交易、快递寄送等方式，以每张30元至40元不等的价格出售假火车票、共获利90余万元的犯罪事实。

嫌疑人交代，假火车票、假飞机票均可私人订制，但只做过期日期的，购买者主要用于报销。目前，用于寄送贩卖假火车票的快递单达11.4万余张。





