查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：驱逐“瘟神”的血防人 ·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告 ·武汉昨出台相关道路管制措施 ·中山大道安装街头艺术品 ·融创·融公馆即将盛大公开 ·中核时代广场营销中心盛装亮相 ·今起迎来新一轮降水降温 ·江岸区斥资为低收入人群买保险 ·武铁警方捣毁假票窝点 ·电工老赵家的“荒田”风波 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：驱逐“瘟神”的血防人 · 湖北省红十字会2016年暴雨洪 · 武汉昨出台相关道路管制措施 · 中山大道安装街头艺术品 · 融创·融公馆即将盛大公开 · 中核时代广场营销中心盛装亮相 · 今起迎来新一轮降水降温 · 江岸区斥资为低收入人群买保险 · 武铁警方捣毁假票窝点 · 电工老赵家的“荒田”风波 11 社会 2016.12.23 星期五 江岸区斥资为低收入人群买保险 湖北日报讯 （记者王成龙、通讯员邹雪茜）昨日，看到中国人保财险赔付的9061元到账，一股暖流涌上钟超的心头：通过“民生医疗险”，他又获得自己住院医药费自费部分的60%。

武汉市江岸区百步亭社区居民钟超患鼻咽癌，月收入1000多元。今年6月，他住院治疗，医保报销后，仍需负担1.5万多元医药费。他向社区申办民生医疗保险后，又获得一笔额外补贴。

据了解，“民生医疗保险”由江岸区财政斥资252万元，为辖区低收入人群“量身定制”。凡符合条件的低收入人群，无需出一分钱，因恶性肿瘤、急性心肌梗塞、重性精神病等37种重大疾病住院，可通过民生医疗保险报销个人自费部分医药费用的60%。此外，每位参保人还额外享有3000元意外事故赔付。

民生医疗保险不仅允许有既往病史的低收入者参保，还对因某一疾病反复住院的患者多次赔付，每人全年赔付金额5万元封顶。

江岸区民政局副局长齐瑛说：“民生医疗险至少惠及2万人，缓解了人均月收入高于低保标准、但低于2000元的低收入人群的就医困难。”

据悉，民生医疗险今年7月正式开办，目前，人保财险已收到11例赔付申请，7例已赔付到位。





