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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
·武汉昨出台相关道路管制措施
·中山大道安装街头艺术品
·融创·融公馆即将盛大公开
·中核时代广场营销中心盛装亮相
·今起迎来新一轮降水降温
·江岸区斥资为低收入人群买保险
·武铁警方捣毁假票窝点
·电工老赵家的“荒田”风波
湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
江岸区斥资为低收入人群买保险
    湖北日报讯 （记者王成龙、通讯员邹雪茜）昨日，看到中国人保财险赔付的9061元到账，一股暖流涌上钟超的心头：通过“民生医疗险”，他又获得自己住院医药费自费部分的60%。
    武汉市江岸区百步亭社区居民钟超患鼻咽癌，月收入1000多元。今年6月，他住院治疗，医保报销后，仍需负担1.5万多元医药费。他向社区申办民生医疗保险后，又获得一笔额外补贴。
    据了解，“民生医疗保险”由江岸区财政斥资252万元，为辖区低收入人群“量身定制”。凡符合条件的低收入人群，无需出一分钱，因恶性肿瘤、急性心肌梗塞、重性精神病等37种重大疾病住院，可通过民生医疗保险报销个人自费部分医药费用的60%。此外，每位参保人还额外享有3000元意外事故赔付。
    民生医疗保险不仅允许有既往病史的低收入者参保，还对因某一疾病反复住院的患者多次赔付，每人全年赔付金额5万元封顶。
    江岸区民政局副局长齐瑛说：“民生医疗险至少惠及2万人，缓解了人均月收入高于低保标准、但低于2000元的低收入人群的就医困难。”
    据悉，民生医疗险今年7月正式开办，目前，人保财险已收到11例赔付申请，7例已赔付到位。


   
　