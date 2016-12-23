查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：驱逐“瘟神”的血防人 ·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告 ·武汉昨出台相关道路管制措施 ·中山大道安装街头艺术品 ·融创·融公馆即将盛大公开 ·中核时代广场营销中心盛装亮相 ·今起迎来新一轮降水降温 ·江岸区斥资为低收入人群买保险 ·武铁警方捣毁假票窝点 ·电工老赵家的“荒田”风波 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：驱逐“瘟神”的血防人 · 湖北省红十字会2016年暴雨洪 · 武汉昨出台相关道路管制措施 · 中山大道安装街头艺术品 · 融创·融公馆即将盛大公开 · 中核时代广场营销中心盛装亮相 · 今起迎来新一轮降水降温 · 江岸区斥资为低收入人群买保险 · 武铁警方捣毁假票窝点 · 电工老赵家的“荒田”风波 11 社会 2016.12.23 星期五 今起迎来新一轮降水降温 湖北日报讯 （记者曾莉）今日起，受高空低槽和地面冷空气共同影响，我省自西向东迎来一轮降水降温天气过程，平安夜将在小雨中度过。由于冷空气利于驱散雾霾，预计年底之前，不会出现大范围雾霾天气，即使有轻度污染，也很快会被冷空气驱散。

连日来，全省受降雨影响空气湿度很大，昨日转晴后，辐射降温明显，低温明显下降，因而省内部分地区出现大雾。能见度实况监测显示，上午9时，黄冈、武汉、咸宁、宜昌、荆州部分地区出现能见度小于100米的雾，为此，武汉中心气象台发布大雾橙色预警信号。大雾散去后，蓝天白云再现，大部地区空气质量都在良好以上。

今起，我省西部地区会率先转雨。明天，也就是平安夜，全省将陆续出现小雨，鄂西北半高山以上地区甚至会出现雨夹雪。伴随降水，全省气温节节下跌，但本周不会出现零度以下低温。明天西部高低温会下跌3℃—4℃，人体感觉会很冷，公众应注意防寒保暖。





