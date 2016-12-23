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电工老赵家的“荒田”风波
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社会
2016.12.23 星期五
今起迎来新一轮降水降温
湖北日报讯 （记者曾莉）今日起，受高空低槽和地面冷空气共同影响，我省自西向东迎来一轮降水降温天气过程，平安夜将在小雨中度过。由于冷空气利于驱散雾霾，预计年底之前，不会出现大范围雾霾天气，即使有轻度污染，也很快会被冷空气驱散。
连日来，全省受降雨影响空气湿度很大，昨日转晴后，辐射降温明显，低温明显下降，因而省内部分地区出现大雾。能见度实况监测显示，上午9时，黄冈、武汉、咸宁、宜昌、荆州部分地区出现能见度小于100米的雾，为此，武汉中心气象台发布大雾橙色预警信号。大雾散去后，蓝天白云再现，大部地区空气质量都在良好以上。
今起，我省西部地区会率先转雨。明天，也就是平安夜，全省将陆续出现小雨，鄂西北半高山以上地区甚至会出现雨夹雪。伴随降水，全省气温节节下跌，但本周不会出现零度以下低温。明天西部高低温会下跌3℃—4℃，人体感觉会很冷，公众应注意防寒保暖。