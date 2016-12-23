图文：驱逐“瘟神”的血防人湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告武汉昨出台相关道路管制措施中山大道安装街头艺术品融创·融公馆即将盛大公开中核时代广场营销中心盛装亮相今起迎来新一轮降水降温江岸区斥资为低收入人群买保险武铁警方捣毁假票窝点电工老赵家的“荒田”风波
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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
·武汉昨出台相关道路管制措施
·中山大道安装街头艺术品
·融创·融公馆即将盛大公开
·中核时代广场营销中心盛装亮相
·今起迎来新一轮降水降温
·江岸区斥资为低收入人群买保险
·武铁警方捣毁假票窝点
·电工老赵家的“荒田”风波
湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
今起迎来新一轮降水降温
    湖北日报讯 （记者曾莉）今日起，受高空低槽和地面冷空气共同影响，我省自西向东迎来一轮降水降温天气过程，平安夜将在小雨中度过。由于冷空气利于驱散雾霾，预计年底之前，不会出现大范围雾霾天气，即使有轻度污染，也很快会被冷空气驱散。
    连日来，全省受降雨影响空气湿度很大，昨日转晴后，辐射降温明显，低温明显下降，因而省内部分地区出现大雾。能见度实况监测显示，上午9时，黄冈、武汉、咸宁、宜昌、荆州部分地区出现能见度小于100米的雾，为此，武汉中心气象台发布大雾橙色预警信号。大雾散去后，蓝天白云再现，大部地区空气质量都在良好以上。
    今起，我省西部地区会率先转雨。明天，也就是平安夜，全省将陆续出现小雨，鄂西北半高山以上地区甚至会出现雨夹雪。伴随降水，全省气温节节下跌，但本周不会出现零度以下低温。明天西部高低温会下跌3℃—4℃，人体感觉会很冷，公众应注意防寒保暖。


   
　