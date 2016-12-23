查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：驱逐“瘟神”的血防人 ·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告 ·武汉昨出台相关道路管制措施 ·中山大道安装街头艺术品 ·融创·融公馆即将盛大公开 ·中核时代广场营销中心盛装亮相 ·今起迎来新一轮降水降温 ·江岸区斥资为低收入人群买保险 ·武铁警方捣毁假票窝点 ·电工老赵家的“荒田”风波 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：驱逐“瘟神”的血防人 · 湖北省红十字会2016年暴雨洪 · 武汉昨出台相关道路管制措施 · 中山大道安装街头艺术品 · 融创·融公馆即将盛大公开 · 中核时代广场营销中心盛装亮相 · 今起迎来新一轮降水降温 · 江岸区斥资为低收入人群买保险 · 武铁警方捣毁假票窝点 · 电工老赵家的“荒田”风波 11 社会 2016.12.23 星期五 繁华启幕 恰逢其时 中核时代广场营销中心盛装亮相 湖北日报讯 12月21日，中核时代广场营销中心正式对外开放，来自湖北中核投资管理有限公司的各级负责人及项目负责人共同出席了盛典并致辞。作为整个汉阳备受瞩目的项目营销中心，它的亮相标志着汉阳将从此迈进“中核”时代。

中核时代广场位于汉阳四新新区的繁华地带。该区域交通网络发达，规划投建66条道路，从地面干道交通到地铁3、6号线等轨道交通，再到鹦鹉洲长江大桥等跨江通道，立体路网，贯通全城；周边城市功能设施、商业配套、星级酒店、游乐景点、学校、公园等配套齐全，触手即是享受，尽揽精致生活。

在产品规划构建上，中核时代广场位居江城大道与梅林四街交汇处，由高端商务办公集群和城市精粹生活区两大部分组成。该项目总建筑面积约38万方的体量，将商务办公、城市配套、宜居生活、社区服务等多种功能融合一体，是兼具生活与商务领域的复合建筑，不只是传统城市综合体的升级，更丰富了城市功能，成为一个微“城市”的生活样本。

融入周边繁华之中的中核时代广场，在以自己的方式开启城市潮流新标准的同时，更与周边市政、商业配套形成共荣圈，成为汉阳难以复制的都会新标杆。伴随它的建成，汉阳未来的城市新风貌即将炫丽地呈现眼前。





