图文：驱逐“瘟神”的血防人湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告武汉昨出台相关道路管制措施中山大道安装街头艺术品融创·融公馆即将盛大公开中核时代广场营销中心盛装亮相今起迎来新一轮降水降温江岸区斥资为低收入人群买保险武铁警方捣毁假票窝点电工老赵家的“荒田”风波
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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
·武汉昨出台相关道路管制措施
·中山大道安装街头艺术品
·融创·融公馆即将盛大公开
·中核时代广场营销中心盛装亮相
·今起迎来新一轮降水降温
·江岸区斥资为低收入人群买保险
·武铁警方捣毁假票窝点
·电工老赵家的“荒田”风波
湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
融创·融公馆即将盛大公开
    湖北日报讯 融创集团落子武汉的第二个项目融创·融公馆，即将盛大开盘，该项目是全国第五个“公馆系”高端产品，位于新华北姑嫂树路旁，距离地铁6号线杨汊湖站仅200米，东侧毗邻3万方市政公园，为汉口中心区不可多得的低密生态住宅。
    区别于居住地铁沿线，融公馆实现了地铁口居住，距离地铁6号线杨汊湖站约200米，交通十分便利；姑嫂树、二环及建设中的和谐大道与之环绕，菱角湖、武广等商圈沿着新华路轻抵，经周边路网前往塔子湖体育公园、张公堤城市森林公园，满足家人运动、休闲、度假等居住需求。
    融公馆携手香港迪士尼乐园、武汉园博园的景观团队，打造约20000平米漫游式园林，在汉口社区实现游乐式公园体验，满足赏景、社交等多样园居需求。
    继首次开盘受热捧后，此次融公馆采用北高南低，南偏东30°等科学布局，以南北通透、空中花园、方正空间等匠心设计，打造低密纯三房，回报市场厚爱，期待为首置、首改型汉口置业者，带来更多惊喜期待。
    融公馆建筑面积约103-120㎡低密生态礼宅，具体可以详询电话：59502888；营销中心地址：后湖大道与塔子湖西路交汇处（汉孝城际后湖站旁）。


   
　