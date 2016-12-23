查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：驱逐“瘟神”的血防人 ·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告 ·武汉昨出台相关道路管制措施 ·中山大道安装街头艺术品 ·融创·融公馆即将盛大公开 ·中核时代广场营销中心盛装亮相 ·今起迎来新一轮降水降温 ·江岸区斥资为低收入人群买保险 ·武铁警方捣毁假票窝点 ·电工老赵家的“荒田”风波 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：驱逐“瘟神”的血防人 · 湖北省红十字会2016年暴雨洪 · 武汉昨出台相关道路管制措施 · 中山大道安装街头艺术品 · 融创·融公馆即将盛大公开 · 中核时代广场营销中心盛装亮相 · 今起迎来新一轮降水降温 · 江岸区斥资为低收入人群买保险 · 武铁警方捣毁假票窝点 · 电工老赵家的“荒田”风波 11 社会 2016.12.23 星期五 融创·融公馆即将盛大公开 湖北日报讯 融创集团落子武汉的第二个项目融创·融公馆，即将盛大开盘，该项目是全国第五个“公馆系”高端产品，位于新华北姑嫂树路旁，距离地铁6号线杨汊湖站仅200米，东侧毗邻3万方市政公园，为汉口中心区不可多得的低密生态住宅。

区别于居住地铁沿线，融公馆实现了地铁口居住，距离地铁6号线杨汊湖站约200米，交通十分便利；姑嫂树、二环及建设中的和谐大道与之环绕，菱角湖、武广等商圈沿着新华路轻抵，经周边路网前往塔子湖体育公园、张公堤城市森林公园，满足家人运动、休闲、度假等居住需求。

融公馆携手香港迪士尼乐园、武汉园博园的景观团队，打造约20000平米漫游式园林，在汉口社区实现游乐式公园体验，满足赏景、社交等多样园居需求。

继首次开盘受热捧后，此次融公馆采用北高南低，南偏东30°等科学布局，以南北通透、空中花园、方正空间等匠心设计，打造低密纯三房，回报市场厚爱，期待为首置、首改型汉口置业者，带来更多惊喜期待。

融公馆建筑面积约103-120㎡低密生态礼宅，具体可以详询电话：59502888；营销中心地址：后湖大道与塔子湖西路交汇处（汉孝城际后湖站旁）。





