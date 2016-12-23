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图文：驱逐“瘟神”的血防人
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湖北省红十字会2016年暴雨洪
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武汉昨出台相关道路管制措施
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融创·融公馆即将盛大公开
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今起迎来新一轮降水降温
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电工老赵家的“荒田”风波
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社会
2016.12.23 星期五
融创·融公馆即将盛大公开
湖北日报讯 融创集团落子武汉的第二个项目融创·融公馆，即将盛大开盘，该项目是全国第五个“公馆系”高端产品，位于新华北姑嫂树路旁，距离地铁6号线杨汊湖站仅200米，东侧毗邻3万方市政公园，为汉口中心区不可多得的低密生态住宅。
区别于居住地铁沿线，融公馆实现了地铁口居住，距离地铁6号线杨汊湖站约200米，交通十分便利；姑嫂树、二环及建设中的和谐大道与之环绕，菱角湖、武广等商圈沿着新华路轻抵，经周边路网前往塔子湖体育公园、张公堤城市森林公园，满足家人运动、休闲、度假等居住需求。
融公馆携手香港迪士尼乐园、武汉园博园的景观团队，打造约20000平米漫游式园林，在汉口社区实现游乐式公园体验，满足赏景、社交等多样园居需求。
继首次开盘受热捧后，此次融公馆采用北高南低，南偏东30°等科学布局，以南北通透、空中花园、方正空间等匠心设计，打造低密纯三房，回报市场厚爱，期待为首置、首改型汉口置业者，带来更多惊喜期待。
融公馆建筑面积约103-120㎡低密生态礼宅，具体可以详询电话：59502888；营销中心地址：后湖大道与塔子湖西路交汇处（汉孝城际后湖站旁）。