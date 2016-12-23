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图文：驱逐“瘟神”的血防人
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电工老赵家的“荒田”风波
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社会
2016.12.23 星期五
中山大道安装街头艺术品
湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员田立平）昨日，汉口水塔附近的中山大道街心广场上，工人们正安装一个巨大的莫比乌斯环，这个名为《融》的街头艺术品长21米，宽5.9米，高8.7米，采用不锈钢锻造。
类似街头艺术品还有人力车、邮筒、大型电灯泡雕塑等，承载着满满的城市记忆。一排晶莹剔透的立柱，通过雕刻、镶嵌文字的方式，展示城市历史、人文以及商业变革，简单而精致。一个白铜铸造的雕塑，上方以浮雕形式复原中山大道沿线历史建筑，下方则是卷纸状的武汉地图，创意十足。
中山大道西起硚口路，东至黄浦大街，贯穿整个汉口中心区，全长约8.5公里。此次改造涉及其中4.7公里，从一元路至武胜路，已接近尾声，昨日完成全线机动车道沥青摊铺，正进行街头艺术品安装，预计本月28日开街。