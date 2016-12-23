查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 社会 ·图文：驱逐“瘟神”的血防人 ·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告 ·武汉昨出台相关道路管制措施 ·中山大道安装街头艺术品 ·融创·融公馆即将盛大公开 ·中核时代广场营销中心盛装亮相 ·今起迎来新一轮降水降温 ·江岸区斥资为低收入人群买保险 ·武铁警方捣毁假票窝点 ·电工老赵家的“荒田”风波 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：驱逐“瘟神”的血防人 · 湖北省红十字会2016年暴雨洪 · 武汉昨出台相关道路管制措施 · 中山大道安装街头艺术品 · 融创·融公馆即将盛大公开 · 中核时代广场营销中心盛装亮相 · 今起迎来新一轮降水降温 · 江岸区斥资为低收入人群买保险 · 武铁警方捣毁假票窝点 · 电工老赵家的“荒田”风波 11 社会 2016.12.23 星期五 中山大道安装街头艺术品 湖北日报讯 （记者汪洋、通讯员田立平）昨日，汉口水塔附近的中山大道街心广场上，工人们正安装一个巨大的莫比乌斯环，这个名为《融》的街头艺术品长21米，宽5.9米，高8.7米，采用不锈钢锻造。

类似街头艺术品还有人力车、邮筒、大型电灯泡雕塑等，承载着满满的城市记忆。一排晶莹剔透的立柱，通过雕刻、镶嵌文字的方式，展示城市历史、人文以及商业变革，简单而精致。一个白铜铸造的雕塑，上方以浮雕形式复原中山大道沿线历史建筑，下方则是卷纸状的武汉地图，创意十足。

中山大道西起硚口路，东至黄浦大街，贯穿整个汉口中心区，全长约8.5公里。此次改造涉及其中4.7公里，从一元路至武胜路，已接近尾声，昨日完成全线机动车道沥青摊铺，正进行街头艺术品安装，预计本月28日开街。





