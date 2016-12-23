图文：驱逐“瘟神”的血防人湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告武汉昨出台相关道路管制措施中山大道安装街头艺术品融创·融公馆即将盛大公开中核时代广场营销中心盛装亮相今起迎来新一轮降水降温江岸区斥资为低收入人群买保险武铁警方捣毁假票窝点电工老赵家的“荒田”风波
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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
·武汉昨出台相关道路管制措施
·中山大道安装街头艺术品
·融创·融公馆即将盛大公开
·中核时代广场营销中心盛装亮相
·今起迎来新一轮降水降温
·江岸区斥资为低收入人群买保险
·武铁警方捣毁假票窝点
·电工老赵家的“荒田”风波
湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
中山大道安装街头艺术品
    湖北日报讯  （记者汪洋、通讯员田立平）昨日，汉口水塔附近的中山大道街心广场上，工人们正安装一个巨大的莫比乌斯环，这个名为《融》的街头艺术品长21米，宽5.9米，高8.7米，采用不锈钢锻造。
    类似街头艺术品还有人力车、邮筒、大型电灯泡雕塑等，承载着满满的城市记忆。一排晶莹剔透的立柱，通过雕刻、镶嵌文字的方式，展示城市历史、人文以及商业变革，简单而精致。一个白铜铸造的雕塑，上方以浮雕形式复原中山大道沿线历史建筑，下方则是卷纸状的武汉地图，创意十足。
    中山大道西起硚口路，东至黄浦大街，贯穿整个汉口中心区，全长约8.5公里。此次改造涉及其中4.7公里，从一元路至武胜路，已接近尾声，昨日完成全线机动车道沥青摊铺，正进行街头艺术品安装，预计本月28日开街。


   
　