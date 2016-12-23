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28日，东湖绿道将正式开放，中山大道一元路至武胜路段重新开街，雄楚大道BRT（快速公交系统）也将正式投入运营。为保障三大项目及周边道路安全、畅通、有序，武汉市公安交管部门昨日集中出台相关道路管制措施，并对部分道路交通组织进行优化调整。



东湖绿道

仅允许行人、自行车通行



东湖绿道开放后，沿湖路（东湖海洋世界至落雁路）、东湖东路（落雁路至卓刀泉北路）、落雁路（东湖东路至东湖绿道郊野道入口）全天只允许行人、自行车通行，其他车辆禁止通行。

鲁磨路（团山路至梅园景区门口）、植物园路（团山路至鲁磨路）、梨园广场南北通道、沿湖大道（东湖海洋世界至黄鹂路）、九女墩路、落雁东路等景区周边道路禁止机动车停放。交管部门在禁停路段增设45处视频监控设备，实时自动抓拍违停、违法行为。

东湖绿道周边有楚风园停车场、海洋世界停车场、樱园停车场、梅园东停车场、落雁南停车场、落雁东停车场、李家大湾停车场和蝴蝶谷停车场等，可提供约7000个车位。市民通过“易行江城”的停车诱导系统可导航至停车场。



中山大道

9时至深夜禁行社会车辆



28日起，每日9时至22时（7月、8月、9月为9时至23时）中山大道黄石路至前进一路段除公共汽车（含电车）外，禁止其他机动车、非机动车通行。

届时，周边道路组织也将调整：武胜东街（武胜路至利济北路段）自西向东单向通行；民权路（沿江大道至民族路段）由南向北单向通行；扬子街（胜利街至延昌里）、扬子小路、胜利街（扬子街至延昌里段）逆时针单向通行。前进一路（京汉大道至中山大道段）、前进二路（民主一街至中山大道）、民生路（沿江大道至花楼街段）、交易街（京汉大道至中山大道段）、扬子街（胜利街至中山大道段）、延昌里（扬子街至胜利街段）、胜利街（南京路至江汉路段）取消路边停车泊位。

交警提醒：中山大道开街后，新增视频监控22套，电子警察13处，卡口5处，均为高清电子设备，在禁行时间通行的，将被处罚款200元、记3分。



雄楚大道BRT廊道

5时至24时为公交通行时段



根据管制通告，28日起，雄楚大道BRT廊道每日5时至24时禁止除公共汽车外的其他车辆、行人通行。社会车辆在禁行时间通行的，处罚款50元，不记分。

BRT廊道共14个站点，有25路公交车经过。专家分析，开通后，沿线公交车通行效率可提高30%。

交管部门提醒，雄楚大道虎泉街至拥军路段因拆迁施工原因，除BRT廊道外，仅剩双向两股车道，该路段恐成为社会车辆通行的瓶颈。





