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紧急呼吁后，中国红十字会总会、中国红十字基金会、省人民政府驻北京、上海（江苏、浙江）、深圳办事处和长三角地区湖北商会、北京湖北企业商会、珠三角湖北商会等单位；港澳红十字会、台湾红十字组织、上海市红十字会、四川省红十字会、江苏省红十字会和青岛市红十字会等兄弟省会；泰康人寿、北京居然之家、北京奇虎科技、北京信中利、湖北新成实业、上海宇昂科技、北京美好置业、北京盈投科技、北京约瑟投资、北京富世杰家具、中建三局等爱心企业；桂希恩、李玉荣、唐宝玉、垦荒人、爱心人士、宜城爱心人士、叶厚林、余平安等爱心人士积极响应，纷纷伸出援手，向省红十字会捐款捐物。

截止2016年12月20日，全省红十字系统共接受救灾款物4195.57481万元，其中接收救灾款2047.844668万元，接收救灾物资价值2147.730142万元。

省红十字会本级接受捐赠款物2141.886379万元,其中捐赠物资994.973672万元，已全部下拨（武汉、黄石、十堰、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、仙桃、潜江、天门）发放到灾民手中。捐赠资金1146.912707万元，其中定向捐赠资金955.11865万元，已全部下拨（黄冈、孝感、荆州、荆门、鄂州、天门）捐赠地用于灾民救助和灾后重建；非定向资金191.794057万元，其中省本级执行16.0782万元；已下拨（黄石、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、黄冈、咸宁、仙桃、孝感）115.1万元用于灾民救助；待执行资金60.615857万元用于灾后救助。

省红十字会基金会，各市州、直管市、神农架林区红十字会接受捐赠情况各单位自行公告。

省红十字会本级捐赠款物详情请点击http://www.hbredcross.org/templet/default/查看。

特此公告

湖北省红十字会

2016年12月23日





