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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
·武汉昨出台相关道路管制措施
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·融创·融公馆即将盛大公开
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湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
    湖北日报讯 今年6月18日入梅以来，我省连续遭遇多轮强降雨，造成大部分地区发生严重暴雨洪涝灾害，给灾区群众生命财产安全和生产生活造成重大影响。灾情发生后，省红十字会按照中国红十字会总会的部署和省委省政府的统一要求，迅速开展灾害救援工作。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中国红十字会灾害救助规则》等有关规定，于7月2日向全社会发出呼吁书，公布7种救灾款物募捐方式，呼吁社会各界发扬中华民族“一方有难，八方支援”的传统美德，积极行动起来，携手人道捐款捐物。
    紧急呼吁后，中国红十字会总会、中国红十字基金会、省人民政府驻北京、上海（江苏、浙江）、深圳办事处和长三角地区湖北商会、北京湖北企业商会、珠三角湖北商会等单位；港澳红十字会、台湾红十字组织、上海市红十字会、四川省红十字会、江苏省红十字会和青岛市红十字会等兄弟省会；泰康人寿、北京居然之家、北京奇虎科技、北京信中利、湖北新成实业、上海宇昂科技、北京美好置业、北京盈投科技、北京约瑟投资、北京富世杰家具、中建三局等爱心企业；桂希恩、李玉荣、唐宝玉、垦荒人、爱心人士、宜城爱心人士、叶厚林、余平安等爱心人士积极响应，纷纷伸出援手，向省红十字会捐款捐物。
    截止2016年12月20日，全省红十字系统共接受救灾款物4195.57481万元，其中接收救灾款2047.844668万元，接收救灾物资价值2147.730142万元。
    省红十字会本级接受捐赠款物2141.886379万元,其中捐赠物资994.973672万元，已全部下拨（武汉、黄石、十堰、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、仙桃、潜江、天门）发放到灾民手中。捐赠资金1146.912707万元，其中定向捐赠资金955.11865万元，已全部下拨（黄冈、孝感、荆州、荆门、鄂州、天门）捐赠地用于灾民救助和灾后重建；非定向资金191.794057万元，其中省本级执行16.0782万元；已下拨（黄石、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、黄冈、咸宁、仙桃、孝感）115.1万元用于灾民救助；待执行资金60.615857万元用于灾后救助。
    省红十字会基金会，各市州、直管市、神农架林区红十字会接受捐赠情况各单位自行公告。
    省红十字会本级捐赠款物详情请点击http://www.hbredcross.org/templet/default/查看。
    特此公告
湖北省红十字会
2016年12月23日


   
　