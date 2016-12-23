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 第11版 社会
·图文：驱逐“瘟神”的血防人
·湖北省红十字会2016年暴雨洪涝灾害接受捐赠款物公告
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湖北日报电子版
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11 社会 2016.12.23 星期五
图文：驱逐“瘟神”的血防人
——记潜江市血防所副所长柴志武
    湖北日报讯 图为：柴志武在村里采集牛粪。柴志武在喷洒药物。

    图/文 记者 崔逾瑜 通讯员 范强 徐春梅

    潜江市血防所副所长柴志武，今年53岁，已与血吸虫“纠缠”36年。他钻苇林，下滩涂，在严酷环境下拼杀“瘟神”，把职业与生命交融，与爱心相扣，年复一年，践行着一位医者的崇高操守。

    不悔：祖孙三代志在“驱瘟”

    潜江属水网湖区，也是血吸虫病重疫区。这里，柴志武一家祖孙三代都奋战在血防战线。
    16日，记者赴潜江采访，问起缘由时，柴志武说：“我们坚信，通过一代又一代血防人的努力，一定能守护家乡人民的健康。”
    柴志武的父亲柴玉祖是新中国第一代血防人，一生在熊口瞄场村周边灭螺。在柴志武童年记忆中，有这样一幅画面：河边的灭螺船停得横七竖八，挺着肚子、发着高烧的晚血病人痛苦不堪，父亲将病人集中起来，一一为他们打针。
    父亲穿梭忙碌的身影，深深刻在柴志武脑海中。上世纪80年代，柴志武也成为乡镇血防人。1993年，他被调到潜江市血防所。“从上世纪50年代至70年代，国家防治策略以灭螺为主；到80年代，血防工作以人群化疗为主，即消灭血吸虫病；21世纪后，血防重在控制传染源……”如今，柴志武是一个“血防通”。
    柴志武对血防的职业坚守，影响到女儿张文文。2010年，张文文从令人艳羡的阿里巴巴公司辞职，毅然返乡，就职于潜江市血防医院。“我们祖孙三代立志把消除血吸虫病作为奋斗目标，无怨无悔！”柴志武说。

    不倦：年复一年苦累脏活

    “远看像要饭的，近看像卖炭的，走进一看原来是血防站的。”有人给血防人员编了顺口溜。
    柴志武在徐李镇13年，每天迎着晨光出门，披着晚霞收工。烈日下，风雨里，他记不清自己脱了多少层皮，流了多少身汗。
    血防工作最苦的是查螺灭螺。每年阳春三月，犁耙水响，是查螺灭螺的绝好时机。为摸清各村的钉螺分布，柴志武每天钻进田间地头、河塘沟渠，有时一蹲就是几个小时，站起来眼冒金星。查完螺后，要对密度高的区域灭螺，而灭螺使用的氯硝柳胺有一定毒性，气味刺鼻。柴志武总是冲在最前面，抬着灭螺机，拖着百米长的橡胶管，将药物喷洒在每一处钉螺孳生的角落。
    开展血吸虫病普查，采取的是粪便镜检方法，需要挨家挨户收集6岁—65岁村民及牲畜的粪便。每年要花大约3个月，柴志武每天和人畜粪便打交道。白天，他把这些臭烘烘的粪便装进密封袋、做好记号；晚上，还得查虫卵、看毛蚴。
    对于查出来的阳性患者或频繁接触疫水的高危人群，柴志武要逐一登记，开展化疗或预防性服药。为确保村民按规定服药，柴志武坚持“送药到手、看服到口、不服不走”。有时村民回家晚了，他就在门口等候。

    不懈：身染重疾不下一线

    记者采访时，柴志武谈起血防，滔滔不绝，完全不见一个重症患者的影子。
    2014年5月，柴志武在武汉协和医院被诊断为肾衰竭，需要做肾移植。可有着36年医龄的柴志武，认为生老病死是自然规律，拒绝了女儿为他捐肾的请求。他悄悄将配型结果揣进衣兜，至今没有交给主治医生。
    出院后，柴志武又回到工作岗位。这两年，湖北省血防应急物资仓库（潜江）、潜江市血吸虫病传播风险监测中心建成，柴志武作为项目负责人，加班成了家常便饭。
    今年夏天，潜江遭受严重洪涝灾害，处处湖满河盈。柴志武闻“汛”而动，一直在一线连续作战。
    记者在潜江市血防所看到，工作日志里，清晰记录了柴志武的足迹：
    7月5日，渔洋镇拖船埠村城南河大堤发生崩溃，柴志武第一时间赶到现场，对高危人群登记造册，对接触疫水的人群涂抹防蚴灵；7月6日，浩口镇龙虎渠告急，200多人上堤防汛，柴志武在现场建立防护监督岗，给防汛人员讲解血防知识，传授防护技能；7月7日，柴志武带人到血防应急物资仓库，查看血防药品储备情况……
    柴志武白天在一线，晚上回到单位还要修方案、改简报、想对策。昏黄的灯光下，他的背影日渐消瘦，同事们让他回家休息几天，他总是说：“我是医生，关键时刻我怎么能离开？！”


 
　