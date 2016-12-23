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苏轼因乌台诗案被贬谪黄州的近5年，思想不断锤炼成熟，创作了大量作品。有专家称，至今传诵的苏轼作品，八成以上与黄州有关。至今，黄冈保存有大量东坡文化遗址遗迹，其中东坡文赤壁名扬海外，二堂、三楼、二阁、一斋、一像、一峰、九亭等保存完好，苏轼手书石刻达100多块。民间口耳相传的苏轼传说、故事、轶事也十分丰富，东坡肉、东坡饼、东坡豆腐，成为黄冈民间传统美食。

近年来，黄冈着力建设东坡文化之乡，对东坡文化进行传承保护、开发利用。建成以东坡文化为主题的遗爱湖公园，打造大型颇具宋风古意的东坡外滩，对东坡赤壁进行提档升级，完成东坡小学改造建设等。此外，成立东坡文化研究会、东坡书法协会，创办《东坡赤壁诗词》《东坡文艺》等刊物，创作大型古装黄梅戏《东坡》、拍摄大型纪录片《苏东坡》，并两次承办中国东坡文化旅游节。





