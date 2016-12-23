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第10版 文化
·有专长学业更优 盲目培优弊大于利
·“一千个读者眼中只有一个林妹妹”
·聚焦客户 提升品质
·图文：京胡奏响红色经典
·我省为艺术品搭建交易平台
·《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会
·黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
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有专长学业更优 盲目培优弊大于
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“一千个读者眼中只有一个林妹妹
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聚焦客户 提升品质
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图文：京胡奏响红色经典
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我省为艺术品搭建交易平台
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《芳草》召开现实题材长篇小说创
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黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
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文化
2016.12.23 星期五
《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会
湖北日报讯 （记者熊唤军、通讯员张睿）20日，《芳草》杂志在汉召开“文学的第一现场——现实题材长篇小说创作”座谈会，来自河北、上海、湖南、广东、台湾和我省的知名作家、评论家30余人，围绕长篇小说如何反映现实生活这一话题交流经验，畅谈体会。
省作协党组书记朱训集在会上交流了参加全国文代会、作代会的体会。“作家不仅要深入现实，而且要找到现实背后的真相”，刘醒龙作为主持人，在座谈会刚开始即亮出了自己的观点。“作家要站在生活的前沿”，陈应松如此总结自己多年来坚持深入生活的心得。湖南作家水运宪针对当下长篇小说写作现状提出：“长篇小说不能只有小感受，要有大情怀”。“长篇小说创作要向非虚构写作学习如何表现现实，增强作品的现场感和震撼力”，刘益善联系近年来出现的非虚构写作热，提出建议。