查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·有专长学业更优 盲目培优弊大于利 ·“一千个读者眼中只有一个林妹妹” ·聚焦客户 提升品质 ·图文：京胡奏响红色经典 ·我省为艺术品搭建交易平台 ·《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会 ·黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 有专长学业更优 盲目培优弊大于 · “一千个读者眼中只有一个林妹妹 · 聚焦客户 提升品质 · 图文：京胡奏响红色经典 · 我省为艺术品搭建交易平台 · 《芳草》召开现实题材长篇小说创 · 黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号 10 文化 2016.12.23 星期五 《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会 湖北日报讯 （记者熊唤军、通讯员张睿）20日，《芳草》杂志在汉召开“文学的第一现场——现实题材长篇小说创作”座谈会，来自河北、上海、湖南、广东、台湾和我省的知名作家、评论家30余人，围绕长篇小说如何反映现实生活这一话题交流经验，畅谈体会。

省作协党组书记朱训集在会上交流了参加全国文代会、作代会的体会。“作家不仅要深入现实，而且要找到现实背后的真相”，刘醒龙作为主持人，在座谈会刚开始即亮出了自己的观点。“作家要站在生活的前沿”，陈应松如此总结自己多年来坚持深入生活的心得。湖南作家水运宪针对当下长篇小说写作现状提出：“长篇小说不能只有小感受，要有大情怀”。“长篇小说创作要向非虚构写作学习如何表现现实，增强作品的现场感和震撼力”，刘益善联系近年来出现的非虚构写作热，提出建议。





