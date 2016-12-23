查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 文化 ·图文：京胡奏响红色经典 ·我省为艺术品搭建交易平台 ·《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会 ·黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号 ·有专长学业更优 盲目培优弊大于利 ·“一千个读者眼中只有一个林妹妹” ·聚焦客户 提升品质 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 图文：京胡奏响红色经典 · 我省为艺术品搭建交易平台 · 《芳草》召开现实题材长篇小说创 · 黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号 · 有专长学业更优 盲目培优弊大于 · “一千个读者眼中只有一个林妹妹 · 聚焦客户 提升品质 10 文化 2016.12.23 星期五 我省为艺术品搭建交易平台 湖北日报讯 （记者文新）21日，华中国家版权交易中心启动版权艺术投资品交易系统，为具有版权属性的艺术品搭建投资交易平台。当天“试水”的3件作品，分别是汉绣《龙凤呈祥》、剪纸《清明上河图》、孙绍群的青铜像作品。

作为国家级版权交易中心，该中心探索走“版权+互联网+金融”融合发展之路，力图打造华中版权产业高地。





