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第10版 文化
·图文：京胡奏响红色经典
·我省为艺术品搭建交易平台
·《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会
·黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
·有专长学业更优 盲目培优弊大于利
·“一千个读者眼中只有一个林妹妹”
·聚焦客户 提升品质
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图文：京胡奏响红色经典
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我省为艺术品搭建交易平台
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《芳草》召开现实题材长篇小说创
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黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
·
有专长学业更优 盲目培优弊大于
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“一千个读者眼中只有一个林妹妹
·
聚焦客户 提升品质
10
文化
2016.12.23 星期五
我省为艺术品搭建交易平台
湖北日报讯 （记者文新）21日，华中国家版权交易中心启动版权艺术投资品交易系统，为具有版权属性的艺术品搭建投资交易平台。当天“试水”的3件作品，分别是汉绣《龙凤呈祥》、剪纸《清明上河图》、孙绍群的青铜像作品。
作为国家级版权交易中心，该中心探索走“版权+互联网+金融”融合发展之路，力图打造华中版权产业高地。