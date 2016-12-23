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国韵芬芳，历久弥新，省老年大学京胡班联合青衣班、老旦班带来的现代京剧京歌经典唱段汇报演出，昨日在武汉东湖畔唱响。作为京剧主要伴奏乐器的京胡，与演唱者的默契配合，集中展现了京剧艺术的独特魅力。“红军不怕远征难，万水千山只等闲……”演出在气势磅礴的京剧《长征》中拉开序幕。接下来，《沙家浜》《红灯记》《智取威虎山》《红色娘子军》等一个个耳熟能详的红色经典唱段，让台下观众禁不住一起哼唱，现场不时响起热烈的鼓掌。两个多小时后，演出在慷慨激昂的《娄山关》中结束，学员们意犹未尽，相约明年再会。

据了解，京胡班学员平均年龄在70岁以上，他们笑称是“老朽班”。京胡班授课老师唐秋华曾是省京剧院专业京胡伴奏员，她说，“京胡伴奏讲究力度、劲头，还分慢功、快功，对老年大学的学员而言，难度非常大。”但学员们兴趣浓厚，上课认真积极，回家后不断练习，从去年开班时几乎都是零基础，到现在能端出一场像样的演出，进步十分明显。

京胡班班长匡翠柏说，学员们非常热爱京剧国粹，尤其对现代京剧的红色经典唱段有深厚感情，而京胡班提供了一个难得的平台，让大家以戏会友、老有所乐。





