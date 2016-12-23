查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 文化
·图文：京胡奏响红色经典
·我省为艺术品搭建交易平台
·《芳草》召开现实题材长篇小说创作座谈会
·黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
·有专长学业更优 盲目培优弊大于利
·“一千个读者眼中只有一个林妹妹”
·聚焦客户 提升品质
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 文化
第11版 : 社会
第12版 : 体育
第13版 : 东湖
第14版 : 公告
第15版 : 公告
第16版 : 广告
第2版 : 要闻
第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神
第4版 : 以决胜决心打赢三大决战
第5版 : 楚天主人
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 广告
第9版 : 经济
·
图文：京胡奏响红色经典
·
我省为艺术品搭建交易平台
·
《芳草》召开现实题材长篇小说创
·
黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
·
有专长学业更优 盲目培优弊大于
·
“一千个读者眼中只有一个林妹妹
·
聚焦客户 提升品质
10
文化
2016.12.23 星期五
图文：京胡奏响红色经典
湖北日报讯 文/图 记者 海冰 孙文 通讯员 王敬文
国韵芬芳，历久弥新，省老年大学京胡班联合青衣班、老旦班带来的现代京剧京歌经典唱段汇报演出，昨日在武汉东湖畔唱响。作为京剧主要伴奏乐器的京胡，与演唱者的默契配合，集中展现了京剧艺术的独特魅力。“红军不怕远征难，万水千山只等闲……”演出在气势磅礴的京剧《长征》中拉开序幕。接下来，《沙家浜》《红灯记》《智取威虎山》《红色娘子军》等一个个耳熟能详的红色经典唱段，让台下观众禁不住一起哼唱，现场不时响起热烈的鼓掌。两个多小时后，演出在慷慨激昂的《娄山关》中结束，学员们意犹未尽，相约明年再会。
据了解，京胡班学员平均年龄在70岁以上，他们笑称是“老朽班”。京胡班授课老师唐秋华曾是省京剧院专业京胡伴奏员，她说，“京胡伴奏讲究力度、劲头，还分慢功、快功，对老年大学的学员而言，难度非常大。”但学员们兴趣浓厚，上课认真积极，回家后不断练习，从去年开班时几乎都是零基础，到现在能端出一场像样的演出，进步十分明显。
京胡班班长匡翠柏说，学员们非常热爱京剧国粹，尤其对现代京剧的红色经典唱段有深厚感情，而京胡班提供了一个难得的平台，让大家以戏会友、老有所乐。