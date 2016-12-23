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图为：与会人员参观东风轻卡2017款展车



近日，以“聚焦客户，提升品质”为主题的东风汽车股份有限公司（以下简称“东风汽车股份”）2017商务年会在武汉召开。2017年，东风汽车股份全价值链将以客户为中心，以品质提升为重心，衷心满足客户需求的同时，实现东风轻型商用车事业的稳健持续发展。

这是东风汽车股份发展史上的一次重要的战略转型，此次会议明确了全力实施质量提升战略，全价值链走质量效益型发展之路是公司当前和今后一个时期的发展方向。

东风公司副总经理、东风汽车股份董事长欧阳洁，东风汽车集团股份有限公司副总裁、东风有限执行副总裁雷平，东风汽车股份总经理丁绍斌，东风汽车股份党委书记陈彬等公司主要负责人出席会议，并分别为获奖的经销商合作伙伴、“东风御风节油挑战赛”“东风凯普特第二届中国卡友节油挑战赛”获奖选手以及“中国雷锋卡车司机”优秀代表颁奖。

质量信条守企业之本

质量意识强弱，关乎企业的存亡与发展。近年来，东风汽车股份成本控制取得实效、人员结构得到优化、制造效率得到提升，当前，东风汽车股份全价值链已逐渐形成共识——必须走质量提升之路。

9月，东风汽车股份向商品企划、商品研发设计、产品制造、商品销售、商品服务等全价值链，发布了“三个一”《总经理质量宣言》，即，质量提升战略是一切工作之首；树立“第一次就把工作做对”的理念，追求零缺陷；聚焦全价值链/全环节质量，一抓到底。客户主义和质量信条已经成为东风汽车股份全员关注的焦点。11月，东风汽车股份第二次党代会上，再度明确了未来一个时期将全力实施质量提升战略，全面提升市场竞争能力。

具体行动策略：一是全面导入QFD（建立健全全价值链质量责任指标体制）管理，持续提升商品力；二是加快推进高端制造，保证质量目标达成；三是加快营销转型，提升营销能力，建立以客户为中心、培育差异化竞争优势的品牌管理机制，打造客户体验领先的易购平台。

客户体验固品牌之基

客户体验同样是东风汽车股份全员关注的焦点。欧阳洁针对东风汽车股份提出的“聚焦客户，提升品质”的方略提出新的要求：把握客户需求，多方位满足客户需求，扎实推进全价值链质量提升。

他强调，东风汽车股份要重点关注客户需求，聚焦客户价值的实现，从而达到自身价值的实现。公司上下要深入市场一线，倾听客户诉求，关注客户意见，并及时责令整改，对出现问题要形成闭环管理，责任要明确，构建完善追责机制，不断加强和完善公司的质量体系建设，形成人人关注、提升自身工作质量的意识和浓厚氛围。

以丁绍斌为总经理、陈彬为党委书记的东风汽车股份新一届负责人结合行业发展态势，在深入市场、生产一线和客户深度互动的基础上，明确了东风汽车股份要想成为“百年老店”，首先要成为一个客户体验领先的企业，全价值链必须树立以客户为中心的质量意识，要通过客户对商品外在品质感观和内在品质体验的双提升，实现“我为客户创造价值”的经营理念。

营销转型争行业之先

对公司未来事业的发展，东风汽车股份将立足主业，加速营销转型，全面提升营销力。

面对今年多变的市场竞争态势，东风汽车股份苦练内功，国四商品的销售结构得到优化，国五产品顺利推进，新能源乘用车ER30产销已经起步，逐步积累了一定差异化竞争优势，为今后赢得市场先机奠定了坚实的基础。

目前，轻卡市场仍然处于低迷的时期，东风汽车股份不断夯实基础，加强对行业政策和发展趋势的研判，重点关注经济结构调整、法规升级、物流业发展和“互联网+”对轻型商用车行业影响的变化规律，依此制定和调整商品结构和营销策略，并大胆创新营销模式。力争在2017年国五排放法规全面切换之际，重点做好新款驾驶室和明星车型的投产和市场投放，通过营销力的提升，实现销量的稳健增长。

同时，欧阳洁也指出东风汽车股份要坚定信心，保持定力，要把“致力于成为客户体验领先的轻型商用车企业”战略构想层层分解并落实到位。首先要持续聚焦和提升轻卡、轻客、动力总成等核心事业的能力；着重关注国家新能源政策动向，当好东风汽车公司新能源事业的旗手；精准定位中高端市场，持续提升整车及动力总成竞争力，推进自主动力总成规划落地；加快水平事业发展步伐，延伸产业价值链，推动盈利模式转型。要强化品牌推广和传播力度，全方位地提升东风轻型商用车品牌知名度和影响力，持续挖掘潜在市场，树立市场的引领意识，努力在“十三五”期间重新夺回应有的行业地位。 （张雄华）

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相信未来东风轻卡产品竞争力会更强

宁波联东汽车销售服务有限公司总经理 闵楠

今年以来，我们通过加强客户管理、举办客户答谢等活动，老客户转介绍实现订单率达到60%，围绕专业客户、行业客户开发，我们做了大量工作，客户格局从散户转向大客户。这一系列措施，使东风轻卡在老客户心中的形象有所提升，在浙江汽车整体市场下滑的情况下，我们店市占率提升2个点左右，为下一步市场形势回暖打下了基础。这一次商务大会的主题是“聚焦客户，提升品质”，相信未来东风轻卡产品竞争力会更强，我们作为经销商也会越来越有信心。

把客户需求转化为卡车功能

东风汽车股份商品研发院 杨喜红

作为研发领域的代表，今年以来我们深刻感受到了企业上下实施质量提升战略的决心。目前我们研发院已经开展了三轮品质提升培训工作，并且已经导入QFD质量管理模式，要把客户需求转化为卡车功能。同时，我们不同专业的研发人员分批出去调研市场、调研客户，并进行竞品分析，希望尽快能让品质有一个明显的提升。





