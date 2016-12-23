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“现在对名著翻拍、改编，轻率了一些。改编名著，至少拿出时间成本去读这个作品，只有读懂了、悟透了，才有可能够资格想改编的事儿。”17日，来汉参加普洱藏家读书会的87版《红楼梦》编剧周岭表示，中国文化博大精深，很多文学名著都能拍成影视经典，但资本的急功近利，是如今影视圈很突出的问题。

1981年，31岁的周岭调入《红楼梦》研究所，开始从事专业研究。当王扶林导演筹拍电视剧版《红楼梦》时，周岭作为编剧之一负责《红楼梦》后40回和整个剧本的统一定稿。周岭用“初生牛犊不怕虎”来形容当年的自己：“好在这部剧有很多学界大腕当顾问，大家花费了巨大的精力对剧本进行打磨，我们用一年半时间才拿出最终剧本。”

作为2010版电视剧《红楼梦》的顾问，周岭并不认可这部新版红楼。“投资上亿元，导演、造型设计等都是国内顶尖的，最后却被观众诟病，很大原因就是主创们没有认真研读《红楼梦》。”周岭认为，拍名著不是找名演员、找老戏骨就能拍好，一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，那是因为哈姆雷特没有具象，在一千个读者眼中只有一个林妹妹，没有读透红楼，选择一个有些婴儿肥的女演员演读者心中弱柳扶风的林妹妹，只会让观众跳戏。资本的急功近利，是如今影视圈很突出的问题。”

曾登上了央视《百家讲坛》讲红楼的周岭，因为健谈，被观众称为“最脱稿先生”。近些年很多人找到他探讨再拍一部《红楼梦》的可能性。周岭认为，中国文化博大精深，只要是对弘扬传统文化有利的，能够引领大家重新关注并阅读经典原著本身的，那就是好事。像国外的经典名著《红与黑》《安娜·卡列尼娜》等不知被翻拍了多少次，也依然有新的翻拍版本出来。但前提是，二次创作的态度够严肃认真、肯花工夫。“大家很喜爱王立平为87版《红楼梦》创作的音乐，眼下我正和他合作创作音乐剧《红楼梦》。”周岭透露，这部剧将由国际团队打造，最快在2018年与观众见面。”





