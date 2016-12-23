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·图文：京胡奏响红色经典
·我省为艺术品搭建交易平台
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·黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
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聚焦客户 提升品质
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图文：京胡奏响红色经典
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我省为艺术品搭建交易平台
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《芳草》召开现实题材长篇小说创
·
黄冈获“湖北东坡文化之乡”称号
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文化
2016.12.23 星期五
武汉中小学生学业质量监测报告出炉
有专长学业更优 盲目培优弊大于利
湖北日报讯 （记者李卫中、通讯员邹永宁）中小学生人际关系与学业成绩有何关系？学习课时越多越好吗？热爱专长会不会影响学习？武汉市教科院刚刚完成的中小学生学业质量4年追踪监测结果，进行了科学回答。
监测发现，小学生的人际关系与其学业成绩紧密相关，性格活泼、喜欢与同学老师交流的学生成绩更好。到了初中阶段，人际关系与学业成绩的相关性变得不太明显。专家称，这可能与学业难度加大有关。
热爱专长并不会影响学业。监测表明，有专长的学生，学业成绩反而更优秀。教育心理专家分析认为，培养专长可以有效提升计划性和执行力，有助于合理安排学习时间，提高学习效率。
盲目培优弊大于利。监测表明，学习课时超过一定量之后，学生学业成绩反而会呈现一条快速下降的曲线。调查中一些学生通过培优、作业练习等大量增加学习课时，学业成绩反而出现下滑。专家认为，在学校现有课时基础上，略做一点作业练习，效果最好。
据悉，武汉市2012年启动义务教育学业质量监测，考察心理健康、创新意识、学习素养、学习负担、学习环境等影响学生学业水平因素。监测以随机抽样方式进行。去年抽测了39所小学、36所初中的1.9万名学生，以及570名教师、75名校长和1.8万名家长，并对其中一些人进行了个别访谈。