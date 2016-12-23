武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿逆势增收 秘诀何在湖北省大学生金融节闭幕仙桃家庭农场同比增323%天门一年为企减负3亿多元保护长江 湖北纲举目张图文：农机商扎堆襄阳
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 第9版 经济
·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿
·逆势增收 秘诀何在
·湖北省大学生金融节闭幕
·仙桃家庭农场同比增323%
·天门一年为企减负3亿多元
·保护长江 湖北纲举目张
·图文：农机商扎堆襄阳
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9 经济 2016.12.23 星期五
仙桃家庭农场同比增323%
    湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员邓一凡）杀猪、起鱼、挖藕、摘菜……连日来，位于仙桃西流河镇的农圣沉湖家庭农场忙得不可开交。起获的新鲜鱼肉果蔬，包装贴牌后，再由专车送往武汉专卖店。“我们的产品直供武汉市中高端人群，且价格比市场价翻番。”农场主彭少斌欣喜地说，近期每天营业额在20万元左右。
    3年前，有20多年销售经历的彭少斌，看准现代农业的广阔前景，在沉湖湿地附近开办家庭农场，并成功将农场做到全省“十佳示范农庄”，其养殖的贵妃鸡被评为中国“十佳生态农产品”。
    在仙桃，越来越多有文化、懂技术、会管理的年轻人接过农业生产的“接力棒”，成为新时期的“农二代”。目前，全市共注册家庭农场669家，同比去年增幅达323%，相当于每天有1.5个家庭农场诞生。“种类多样，发展多元，水乡田园特色突出，示范带头作用明显。”该市经管局相关负责人介绍说，已注册的家庭农场主要为种植类和水产类。其中，围绕“水”字做文章的四大家鱼、黄鳝、龙虾、特种水产养殖几乎占家庭农场总数的近三分之一。


   
　