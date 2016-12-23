查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 ·逆势增收 秘诀何在 ·湖北省大学生金融节闭幕 ·仙桃家庭农场同比增323% ·天门一年为企减负3亿多元 ·保护长江 湖北纲举目张 ·图文：农机商扎堆襄阳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 武汉6个新城区中 东西湖区国税 · 逆势增收 秘诀何在 · 湖北省大学生金融节闭幕 · 仙桃家庭农场同比增323% · 天门一年为企减负3亿多元 · 保护长江 湖北纲举目张 · 图文：农机商扎堆襄阳 9 经济 2016.12.23 星期五 仙桃家庭农场同比增323% 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员邓一凡）杀猪、起鱼、挖藕、摘菜……连日来，位于仙桃西流河镇的农圣沉湖家庭农场忙得不可开交。起获的新鲜鱼肉果蔬，包装贴牌后，再由专车送往武汉专卖店。“我们的产品直供武汉市中高端人群，且价格比市场价翻番。”农场主彭少斌欣喜地说，近期每天营业额在20万元左右。

3年前，有20多年销售经历的彭少斌，看准现代农业的广阔前景，在沉湖湿地附近开办家庭农场，并成功将农场做到全省“十佳示范农庄”，其养殖的贵妃鸡被评为中国“十佳生态农产品”。

在仙桃，越来越多有文化、懂技术、会管理的年轻人接过农业生产的“接力棒”，成为新时期的“农二代”。目前，全市共注册家庭农场669家，同比去年增幅达323%，相当于每天有1.5个家庭农场诞生。“种类多样，发展多元，水乡田园特色突出，示范带头作用明显。”该市经管局相关负责人介绍说，已注册的家庭农场主要为种植类和水产类。其中，围绕“水”字做文章的四大家鱼、黄鳝、龙虾、特种水产养殖几乎占家庭农场总数的近三分之一。





