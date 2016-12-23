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第9版 经济
·天门一年为企减负3亿多元
·保护长江 湖北纲举目张
·图文：农机商扎堆襄阳
·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿
·逆势增收 秘诀何在
·湖北省大学生金融节闭幕
·仙桃家庭农场同比增323%
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天门一年为企减负3亿多元
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保护长江 湖北纲举目张
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武汉6个新城区中 东西湖区国税
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逆势增收 秘诀何在
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湖北省大学生金融节闭幕
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仙桃家庭农场同比增323%
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经济
2016.12.23 星期五
湖北省大学生金融节闭幕
湖北日报讯 （记者林建伟）21日，第四届湖北省大学生金融节金融知识竞赛总决赛在汉举行，经过激烈角逐，武汉大学代表队获得一等奖，中南财经政法大学、湖北经济学院等5所高校的代表队分获二、三等奖。
在金融微电影评选中，武汉农商行《筑梦》、省农信联社《最后一公里》荣获一等奖，工行湖北省分行、交行湖北省分行等9家金融机构分获二、三等奖。
湖北省大学生金融节由湖北银监局、省政府金融办、省教育厅、省银行业协会和湖北日报传媒集团共同主办，今年是第四届，是武汉金博会和“金融知识进万家”宣传服务月活动的内容之一。
9月份以来，主办方联合省内银行业金融机构和高校，围绕银行转型思考和做法、“互联网+”机遇与挑战、警惕校园借贷风险等热点话题，组织发起数十场高校讲坛。共收到金融微电影参评作品50余部，作品围绕防范和处置非法集资、保护金融消费者合法权益等主题创作表达，增强了公众防范金融风险意识。