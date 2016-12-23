查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·天门一年为企减负3亿多元 ·保护长江 湖北纲举目张 ·图文：农机商扎堆襄阳 ·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 ·逆势增收 秘诀何在 ·湖北省大学生金融节闭幕 ·仙桃家庭农场同比增323% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 天门一年为企减负3亿多元 · 保护长江 湖北纲举目张 · 图文：农机商扎堆襄阳 · 武汉6个新城区中 东西湖区国税 · 逆势增收 秘诀何在 · 湖北省大学生金融节闭幕 · 仙桃家庭农场同比增323% 9 经济 2016.12.23 星期五 湖北省大学生金融节闭幕 湖北日报讯 （记者林建伟）21日，第四届湖北省大学生金融节金融知识竞赛总决赛在汉举行，经过激烈角逐，武汉大学代表队获得一等奖，中南财经政法大学、湖北经济学院等5所高校的代表队分获二、三等奖。

在金融微电影评选中，武汉农商行《筑梦》、省农信联社《最后一公里》荣获一等奖，工行湖北省分行、交行湖北省分行等9家金融机构分获二、三等奖。

湖北省大学生金融节由湖北银监局、省政府金融办、省教育厅、省银行业协会和湖北日报传媒集团共同主办，今年是第四届，是武汉金博会和“金融知识进万家”宣传服务月活动的内容之一。

9月份以来，主办方联合省内银行业金融机构和高校，围绕银行转型思考和做法、“互联网+”机遇与挑战、警惕校园借贷风险等热点话题，组织发起数十场高校讲坛。共收到金融微电影参评作品50余部，作品围绕防范和处置非法集资、保护金融消费者合法权益等主题创作表达，增强了公众防范金融风险意识。





