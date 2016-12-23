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第9版 经济
·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿
·逆势增收 秘诀何在
·湖北省大学生金融节闭幕
·仙桃家庭农场同比增323%
·天门一年为企减负3亿多元
·保护长江 湖北纲举目张
·图文：农机商扎堆襄阳
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武汉6个新城区中 东西湖区国税
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逆势增收 秘诀何在
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湖北省大学生金融节闭幕
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仙桃家庭农场同比增323%
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天门一年为企减负3亿多元
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保护长江 湖北纲举目张
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图文：农机商扎堆襄阳
9
经济
2016.12.23 星期五
逆势增收 秘诀何在
湖北日报讯 记者 李先宏 王成龙 通讯员 方懿
经济下行，东西湖区国税收入却逆势增长，同比增长25.3%，突破百亿元大关。
秘诀何在?
组建团队，帮企业减税
今年7月，区国税局由局长牵头，抽调各科室业务骨干10人，组建税负分析团队，对税负升高企业逐户分析原因。税政科副科长李云柯是成员之一。
一家建筑企业在“营改增”后，连续2个月税额上升。李云柯走访后找到症结：企业没吃透政策，所用计税方法不划算，本可抵扣的税款，也因发票不全无法实现。
李云柯当即告知，换用简易计税法充分降税。3个月，该企业累计降税50多万元。
帮企业降税，还能增收？
李云柯解释：其一，降税多靠进项发票抵扣税款，这倒逼企业在进购原料时索要发票，使逃税漏税减少；其二，企业税负下降，经济活力增强，税源增多。
经济活力迸发，就有坚实增收基础。
2016年，东西湖地区生产总值将超过645亿元，是五年前的2.2倍；公共财政预算总收入186.2亿元，是五年前的1.8倍。
预警快，严打发票猫腻
10月，一家化工企业进入税务人员的视线。
该企业的发票信息显示：进的都是农产品，卖的却全是聚丙烯。进货与出货蹊跷“跨界”。
调查发现，这是一家专门从事虚开发票的公司。
能很快发现税收异常企业，得益于“预警快”系统。“偷税等违法行为，最终都会在发票票面特征上露出破绽。”税政科科长谭月庆说，技术人员将这些票面特征，录入预警快系统。系统“检查”发票时，利用百度关键字原理，即可快速筛出可疑发票。
今年以来，依托预警快系统，查出170家虚开增值税发票的企业，挽回税收损失1.8亿元。
实现网上全程办税
今年5月，区国税局将办税业务“搬”上网，并与纳税信用等级评定挂钩，凡信用等级为A、B、C级的企业，都可在网上办理在线开票、在线认证、在线领购发票等10项税务业务。纳税服务，实现全程网上办理。
截至11月底，全区一般纳税人网上申报率92.8%，发票网上认证率近90%，通过“网上申领、邮政专递”方式领用发票85万余份。
现场服务也提档升级。在办税大厅，专设导税咨询岗，由各业务科室负责人轮流值守，解答企业的疑难问题，人均节省办税时间约30%。