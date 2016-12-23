查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 ·逆势增收 秘诀何在 ·湖北省大学生金融节闭幕 ·仙桃家庭农场同比增323% ·天门一年为企减负3亿多元 ·保护长江 湖北纲举目张 ·图文：农机商扎堆襄阳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 武汉6个新城区中 东西湖区国税 · 逆势增收 秘诀何在 · 湖北省大学生金融节闭幕 · 仙桃家庭农场同比增323% · 天门一年为企减负3亿多元 · 保护长江 湖北纲举目张 · 图文：农机商扎堆襄阳 9 经济 2016.12.23 星期五 武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 湖北日报讯 （记者李先宏、王成龙、通讯员彭吉松）昨日，武汉市东西湖区国税局宣布，1月至11月，该局累计完成国税收入102.7亿元，同比增长29.6%。在武汉市的6个新城区中，率先突破百亿元大关，在全市国税系统17个区局中，位居第四位。

据介绍，1月至11月，东西湖区增值税同比增长37.6%、企业所得税同比增长22.8%、消费税同比增长37.5%，三大税种呈现出结构合理、齐头并进的良好局面。从产业税收来看，第二产业税收同比增长26.7%，第三产业税收同比增长46.6%。从行业税收情况来看，各支柱行业均有不同程度增长，其中，食品饮料业税收同比增长8%，房地产业增长156%，建筑安装业增长189%，汽车零部件制造业增长69%，医药行业增长31%。

截至目前，全区国税纳税过百万元的重点企业521户，重点企业税收占比达93%。纳税亿元企业达到18家，贡献的税收占国税收入总量的46%。

东西湖区国税局相关负责人分析，该区全年预计可完成国税收入106.6亿元，同比增长25.3%，增收21.6亿元。





