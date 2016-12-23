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第9版 经济
·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿
·逆势增收 秘诀何在
·湖北省大学生金融节闭幕
·仙桃家庭农场同比增323%
·天门一年为企减负3亿多元
·保护长江 湖北纲举目张
·图文：农机商扎堆襄阳
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第9版 : 经济
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武汉6个新城区中 东西湖区国税
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逆势增收 秘诀何在
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湖北省大学生金融节闭幕
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仙桃家庭农场同比增323%
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天门一年为企减负3亿多元
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保护长江 湖北纲举目张
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图文：农机商扎堆襄阳
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经济
2016.12.23 星期五
武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿
湖北日报讯 （记者李先宏、王成龙、通讯员彭吉松）昨日，武汉市东西湖区国税局宣布，1月至11月，该局累计完成国税收入102.7亿元，同比增长29.6%。在武汉市的6个新城区中，率先突破百亿元大关，在全市国税系统17个区局中，位居第四位。
据介绍，1月至11月，东西湖区增值税同比增长37.6%、企业所得税同比增长22.8%、消费税同比增长37.5%，三大税种呈现出结构合理、齐头并进的良好局面。从产业税收来看，第二产业税收同比增长26.7%，第三产业税收同比增长46.6%。从行业税收情况来看，各支柱行业均有不同程度增长，其中，食品饮料业税收同比增长8%，房地产业增长156%，建筑安装业增长189%，汽车零部件制造业增长69%，医药行业增长31%。
截至目前，全区国税纳税过百万元的重点企业521户，重点企业税收占比达93%。纳税亿元企业达到18家，贡献的税收占国税收入总量的46%。
东西湖区国税局相关负责人分析，该区全年预计可完成国税收入106.6亿元，同比增长25.3%，增收21.6亿元。