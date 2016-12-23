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第9版 经济
·天门一年为企减负3亿多元
·保护长江 湖北纲举目张
·图文：农机商扎堆襄阳
·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿
·逆势增收 秘诀何在
·湖北省大学生金融节闭幕
·仙桃家庭农场同比增323%
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天门一年为企减负3亿多元
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保护长江 湖北纲举目张
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武汉6个新城区中 东西湖区国税
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逆势增收 秘诀何在
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湖北省大学生金融节闭幕
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仙桃家庭农场同比增323%
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经济
2016.12.23 星期五
图文：农机商扎堆襄阳
湖北日报讯 昨日，东风井关襄阳新工厂迎来300余名来自全国各地的销售商代表。客商详细了解东风井关的收获机械、拖拉机械、田间管理机械、烘干机械等多种农机产品资料，当日签订销售合同6亿多元。东风井关农业机械有限公司生产的农村机械涵盖耕、种、植保、收获、烘干及秸秆处理等多个应用领域。
（视界网 王虎 摄）