查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·天门一年为企减负3亿多元 ·保护长江 湖北纲举目张 ·图文：农机商扎堆襄阳 ·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 ·逆势增收 秘诀何在 ·湖北省大学生金融节闭幕 ·仙桃家庭农场同比增323% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 天门一年为企减负3亿多元 · 保护长江 湖北纲举目张 · 图文：农机商扎堆襄阳 · 武汉6个新城区中 东西湖区国税 · 逆势增收 秘诀何在 · 湖北省大学生金融节闭幕 · 仙桃家庭农场同比增323% 9 经济 2016.12.23 星期五 图文：农机商扎堆襄阳 湖北日报讯 昨日，东风井关襄阳新工厂迎来300余名来自全国各地的销售商代表。客商详细了解东风井关的收获机械、拖拉机械、田间管理机械、烘干机械等多种农机产品资料，当日签订销售合同6亿多元。东风井关农业机械有限公司生产的农村机械涵盖耕、种、植保、收获、烘干及秸秆处理等多个应用领域。

（视界网 王虎 摄）





