查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 ·逆势增收 秘诀何在 ·湖北省大学生金融节闭幕 ·仙桃家庭农场同比增323% ·天门一年为企减负3亿多元 ·保护长江 湖北纲举目张 ·图文：农机商扎堆襄阳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 武汉6个新城区中 东西湖区国税 · 逆势增收 秘诀何在 · 湖北省大学生金融节闭幕 · 仙桃家庭农场同比增323% · 天门一年为企减负3亿多元 · 保护长江 湖北纲举目张 · 图文：农机商扎堆襄阳 9 经济 2016.12.23 星期五 保护长江 湖北纲举目张 湖北日报讯 今年1月，在重庆召开的长江经济带发展座谈会上，习近平总书记作出“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示。一年来，湖北贯彻落实情况如何？昨日，省政府新闻办举行“推进长江大保护和湖北绿色发展”新闻发布会，省发改委、省环保厅、省审计厅、省统计局向社会公开作答。



《总体规划》形成凸显湖北作为

科学构建规划体系项目落地获金融支撑



（记者林建伟）昨日，省政府新闻发布会上，省发改委主任李乐成介绍，《湖北长江经济带生态保护和绿色发展总体规划》（以下简称《总体规划》），已通过省委常委会和省政府常务会审议，将于近期报送国家推动长江经济带发展领导小组办公室审议。

湖北长江经济带生态保护和绿色发展规划由“1+5+N”组成，以《湖北长江经济带生态保护和绿色发展总体规划》为纲，绿色生态廊道、综合立体交通走廊、产业发展、绿色宜居城镇和文化建设等5个专项规划具体实施，同时对已经发布的、尚在规划实施期内的一批专项规划，按照“生态优先、绿色发展”的要求进行修编。

加强长江经济带生态保护和绿色发展，哪些事情需要做，哪些事情不能做，未来怎么做？《总体规划》提出，坚持生态优先、共抓大保护，采用“正向”思维。从维护长江水生态安全、提升综合生态服务功能、加强生态保护制度建设等方面，指出“哪些事情需要做”；强化生态约束、不搞大开发，采用“逆向”思维。从强化生态红线约束、强化资源承载总量约束、建立负面清单等方面，指出“哪些事情不能做”；践行生态理念、实现绿色发展，采用“引导”思维。探索“绿色循环低碳”发展路径，厘清城市、交通、文化的关系及人与自然关系脉络，指出“未来怎么做”。“规划将国家《长江经济带发展规划纲要》中的湖北元素逐条具体化，充分体现湖北省情特点和推动长江经济带发展战略中的湖北责任、湖北担当。”李乐成说。

为推进规划落地生根，省发改委与国家开发银行合作，编制湖北长江经济带生态保护和绿色发展融资规划，为项目落地提供金融支撑。开展湖北长江经济带绿色发展示范区等创建活动，编制规划项目库，推进武汉长江中游航运中心、长江中游“645”工程、国家存储器基地等重大项目建设。

李乐成表示，将继续推进非法码头和非法采砂专项整治、重化工及造纸行业企业专项集中整治等行动；协调实施退垸还湖、退耕还湿以及网箱拆围等生态修复工程；探索自然资源资产化管理，建立区域、岸线、河段和产业准入制度，推动落实长江中游地区省际协商合作工作机制和长江中游湖泊湿地保护和生态修复宣言。



环保违法查处力度加大

前10个月优良天数增加10%



（记者张茜）昨日，省政府新闻发布会上，省环保厅副厅长李国斌介绍，今年前10个月，全省17个重点城市PM10、PM2.5与去年同期相比分别下降20%、21%，优良天数增加10%。

李国斌表示，全省建立生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单约束机制，提升环境保护优化产业布局和经济发展能力。对全省沿江488家重化工及造纸行业企业开展清理整顿，按照“全排查、全处理、全备案”的要求，通过关停、整改、完善等措施完成4780个环保违法违规建设项目整改；共实施行政处罚2913件，罚款金额约1.86亿元，实施查封、扣押案件260件，实施限产、停产案件191件，移送公安机关实施行政拘留案件123件，移送涉嫌环境污染犯罪案件27件。

下一步，省环保厅将继续加强工业企业污染防治。全省各级工业集聚区2017年底前按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置。推进环保基础设施建设和升级改造，指导、督促各地编制完成本地区造纸、磷化工、氮肥等“十大”重点行业清洁化改造方案，分年度组织实施。



既要立竿见影 也要深入长远

69个自然资源资产审计报告已完成



（记者张茜、通讯员刘启寿）昨日省政府新闻发布会上，省审计厅副厅长蔡伟介绍，从今年5月20日起，全省各级审计机关抽调1152名审计人员，组成116个审计组，分赴各市、州、县，开展自然资源资产现场审计工作，实现了审计全覆盖。截至目前，已出具69个地方审计报告，其他地方报告正在审批中，预计明年全部完成。

蔡伟表示，现场审计全面推进与深入试点并重。全面推进就是在全省116个市（州）和县（市、区）全面开展自然资源资产审计。主要是对土地资源、水资源、森林资源、矿山生态环境治理、大气污染防治等领域的底数、现状和显性问题进行审计。

据介绍，此次现场审计重点主要是五个方面：地方党委和政府贯彻执行相关的法律法规和政策落实情况及效果；相关约束性指标、目标责任制完成情况；相关重大决策情况；相关资金管理使用和项目建设运行情况；相关预警机制建立及执行情况。“这也叫审计的‘简易版’，具有简单易行的特点，发挥止血止痛、立促立改、立竿见影的功效。”蔡伟表示。

同时，对长江沿线的鄂州市、神农架林区、宜都市、武穴市等4个地方，在全面审计、揭示显性问题的基础上，根据试点地方的主体功能区定位、自然资源资产禀赋特点以及生态环境保护工作的重点，因地制宜地聚焦1项至2项重要自然资源资产和生态环境保护重点领域，运用大数据、地理信息技术等高科技手段，在揭露严重违法违规问题、发现重大风险隐患、问题责任界定等方面进行深入探索，形成经验、制度和规范，再在全省进行推广和实施。



简易版自然资源资产负债表全覆盖



（记者林建伟）昨日，省政府新闻发布会上，省统计局局长李克勤介绍，我省已全面推开自然资源资产负债表简易版的编制工作。简易版共一张表五个指标，涉及土地、森林、水、空气等最重要的自然资源。

目前，编制自然资源资产负债表在全国尚处于试点阶段，没有成熟的经验可借鉴。李克勤介绍，按照“由简到繁、由易到难、由表及里、由显到隐、由低到高”的原则，分别从全省市州县、省直部门和试点地区三个层面，同步推进自然资源资产负债表编制工作，一手抓编表，一手抓推动湖北生态环境保护和绿色发展。

我省编表工作体现了全面覆盖与试点探索相结合的原则，在鄂州市、神农架林区、宜都市、武穴市4个地区，开展自然资源资产负债表“升级版”编制试点，从深层次进行全面、系统、科学探索。同时，在全省全面推开自然资源资产负债表简易版的编制工作，包括年末耕地面积、年末森林面积、年末湖泊个数、年末湖泊面积、空气质量优良天数五个指标，突出简洁明快、实用管用。

李克勤表示，一方面，通过编表摸清全省自然资源资产底数，为全面推行自然资源资产负债表编制工作积累经验。另一方面，通过编表形成责任倒逼，推动各地在加强生态文明建设和绿色发展方面出台有力措施、取得切实成效。

目前，简易版自然资源资产负债表相关数据已提交省审计厅，为领导干部自然资源资产离任审计提供数据参考。主要自然资源资产统计数据已从省直部门全面收集，用于检验相关成果。4个试点地区深层次试点成果已报送国家统计局，为国家编制自然资源资产负债表提供了“湖北经验”。





