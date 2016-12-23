查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 经济 ·武汉6个新城区中 东西湖区国税收入率先突破百亿 ·逆势增收 秘诀何在 ·湖北省大学生金融节闭幕 ·仙桃家庭农场同比增323% ·天门一年为企减负3亿多元 ·保护长江 湖北纲举目张 ·图文：农机商扎堆襄阳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 武汉6个新城区中 东西湖区国税 · 逆势增收 秘诀何在 · 湖北省大学生金融节闭幕 · 仙桃家庭农场同比增323% · 天门一年为企减负3亿多元 · 保护长江 湖北纲举目张 · 图文：农机商扎堆襄阳 9 经济 2016.12.23 星期五 系列政策组成“套餐” 天门一年为企减负3亿多元 湖北日报讯 （记者严运涛、通讯员邓慧遐、杨文凤）“政府累计为我们公司减轻电费负担超过百万元。”昨日，湖北益泰药业有关负责人说。

来自天门市企业减负办的统计数据显示，2015年10月1日至今，该市共为21105户一般工商业及大工业用户减轻电费负担1929.63万元。这只是该市切实减轻企业负担采取的举措之一。

该市今年推出一系列“减负套餐”降低企业成本，密集制定出台关于减轻企业负担工作、涉企收费治理、促进实体经济发展的意见和方案，为企业减负提供制度保障。同时，建立企业减负部门联席会议制度，由经信委牵头，财政、物价、政务服务中心等11个涉企部门参与，定期不定期召开成员单位联席会议，通报减负政策、惠企政策执行情况及问题。

去年10月1日起，该市已取消货物港务费、避雷装置安全性能检测费、城市道路停车收费等3项行政事业性收费，暂停船舶港务费、动物及动物产品检疫费、产品质量监督检验费等25项行政事业性收费。今年又取消农业部门的渔业资源增殖保护费和司法部门的公证费两项行政事业性收费，停征散装水泥基金，停征育林基金，归并残疾人就业保障基金到专项收入。

今年5月，该市“营改增”试点工作全面推开，大大降低企业社保费率、融资、用地、建设、用能、物流、税费负担等。据统计，今年以来，该市共为6000多家企业和个体工商户减轻负担3.35亿元。





