查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·用行动收获发展提质的果实 ·别让农村公路成安全盲区 ·广告 ·图文：医保异地结算 ·年夜饭火爆背后的文化基因 ·这一口“咬”得好 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 用行动收获发展提质的果实 · 别让农村公路成安全盲区 · 广告 · 图文：医保异地结算 · 年夜饭火爆背后的文化基因 · 这一口“咬”得好 7 评论 2016.12.23 星期五 这一口“咬”得好 湖北日报讯 语文期刊《咬文嚼字》21日揭晓2016年度十大语文差错。这一年国际国内风云激荡，不少语文差错都源自国际政治经济科技大事。（12月21日《新华网》）

@读者犁一平：《咬文嚼字》年年纠错，比如去年公布了“罄竹难书”误为“磬竹难书”、“严惩不贷”误为“严惩不怠”、“勠力同心”误为“戮力同心”等十大差错。今年公布的年度十大语文差错，比如“载人飞行”的“载”（zài）误读为zǎi；“一篮子货币”误为“一揽子货币”；美国总统大选报道中的量词混淆，“任”误为“届”；韩国“亲信门”事件报道中“手足无措”误为“举足无措”等等。

媒体是文化导向，也是文字权威。面对《咬文嚼字》年年“咬”错，媒体也要有“痛感”，担起纠正错误文字的责任来，避免一些似是而非的错误，把纠错当作一种激励和鞭策。





