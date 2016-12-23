查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·用行动收获发展提质的果实 ·别让农村公路成安全盲区 ·广告 ·图文：医保异地结算 ·年夜饭火爆背后的文化基因 ·这一口“咬”得好 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 用行动收获发展提质的果实 · 别让农村公路成安全盲区 · 广告 · 图文：医保异地结算 · 年夜饭火爆背后的文化基因 · 这一口“咬”得好 7 评论 2016.12.23 星期五 年夜饭火爆背后的文化基因 湖北日报讯 □ 杨朝清



距离春节还有一个多月，各饭店团圆饭预订却早已进入高峰，很多城市高档餐厅的年夜饭已“一桌难求”。媒体调查发现，今年传统餐饮不再“独领风骚”，电商也纷纷加入年夜饭市场，纷纷推出网上免费预订、半成品套餐等服务。此外，各种请厨师到家的APP也异常火爆，高评分厨师档期全满。（12月22日《北京晨报》）

法国美食家萨瓦兰在《厨房里的哲学家》一书中有句名言：“与发现一颗新星相比，发现一款新菜肴对于人类的幸福更有好处”。年夜饭“一桌难求”的背后，既有“美食不可辜负”的因素，也有合家团圆的文化基因。年夜饭“一桌难求”，既彰显了以“和合”为精神内核的传统文化，也是社会变迁的产物。

长期以来，年夜饭通常都是在家里做；如今很多人选择在外面吃，或者订购半成品、约厨师上门帮厨。在社会分工越来越专业化、精细化的今天，准备年夜饭变得更轻松、更丰富，更契合消费者的个性化选择。年夜饭“一桌难求”成为一种消费现象，生动地说明了老百姓消费文化的多样化。年夜饭的美好不仅在于美食，更在于情感需求得到满足。

春节既是团圆节，又是亲情节。激烈的市场竞争，沉重的生活压力，让疲惫的身体和心灵迫切需要放松和抚慰。长期和父母、亲朋分居两地，春节为人们提供了一次合家团圆的契机，尽管来往奔波需要花费不小的成本，依然有许多人“痛并快乐着”。在中国，很多重要的价值观都和吃有关。在春节期间吃得丰盛一些，既可以补充营养、犒劳自己，也有分享喜悦、祝福未来等意思。经过一段时间高强度、快节奏的操劳之后，享受短暂的“慢生活”，劳逸结合、张弛有度的生活理念，成为不少人喜欢的生活方式。

没有什么节日能像春节一样，更带着深深的中国烙印、中国气质。随着时代变迁，人们常常觉得传统年味在变淡，其实也并不然，只是增加了更多度过这个节日的方式，“年味”也在不断推陈出新。比如从前是子女千里迢迢往家赶，现在很多家庭已经是“子女在哪里，哪里就是家”，在经济市场化、人口流动化的今天，为了实现合家团圆，一些老人在春节前夕就选择“逆向迁徙”，让孩子们免受春运之苦。同样的道理，年夜饭吃什么，也许并没有那么重要，亲情的珍贵与家庭的温暖才是这顿饭的关键。





