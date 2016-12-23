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评论
2016.12.23 星期五
图文：医保异地结算
湖北日报讯 人力资源和社会保障部、财政部近日发布通知，明确提出：今年底基本实现医保全国联网，2017年开始逐步解决跨省异地安置退休人员住院医疗费用直接结算，年底扩大到符合转诊规定人员的异地就医住院医疗费用直接结算。（12月21日人民网）
异地就医直接结算，期盼已久的梦想终于有了时间表，这是一项事关老百姓切身利益的重大利好。它的推进是各方面共同努力的结果，也是国家医疗保障体系不断走向健全和完善的产物。通过医保全国联网和异地结算，未来人们的就医养老将更加便捷。有了时间表还要有务实作为，期待各地结合实际，主动作为，让政策的善意尽快兑现到现实中。
（文/李思辉）