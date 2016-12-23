查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·用行动收获发展提质的果实 ·别让农村公路成安全盲区 ·广告 ·图文：医保异地结算 ·年夜饭火爆背后的文化基因 ·这一口“咬”得好 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 用行动收获发展提质的果实 · 别让农村公路成安全盲区 · 广告 · 图文：医保异地结算 · 年夜饭火爆背后的文化基因 · 这一口“咬”得好 7 评论 2016.12.23 星期五 别让农村公路成安全盲区 湖北日报讯 □ 刘勋



今年是道路交通安全法正式施行第12年，全国人大常委会在全国31个省区市开展了道路交通安全法执法检查。检查报告指出，我国部分公路特别是农村公路的交通安全设施不足。急弯、陡坡、长下坡、临水、临崖等危险路段重特大交通事故时有发生。农村公路的危险路段已超过160万公里，占农村公路总里程40%以上，亟待增设安全防护设施。（12月22日新华网）

近10年来，约35%的重特大道路交通事故发生在农村公路。农村公路不能沦为交通安全的盲区，农村群众的出行安全必须引起高度重视，并解决实际问题。

造成农村公路交通事故的原因是多方面的，农村地区交通执法力量薄弱，有限的执法力量很难覆盖广袤的农村公路交通网，问题主要集中表现在三个方面：

一是落后观念与交通安全相冲突。很多农村群众缺乏基本的道路安全常识，邻里互助的传统理念也与现代交通文明存在冲突，本来载人数有限制客车，基于互助理念挤挤也要多坐几个，本来运货的车如果空着出行也会被邻里要求坐人。公路上争先恐后、你追我赶、随意穿越的现象司空见惯。此外农村公路车辆种类混杂，近些年来，电动三轮车在农村快速普及，但是这类电动车极易酿成交通事故，尤其是农村青年飙摩托车时常酿成惨祸。

二是部分农村公路安全系数低，部分公路设计不合理，既有地理环境和建设成本的限制，也有监督不力的因素，交通事故多发的农村公路路段，基本都是急弯、陡坡、长下坡、临水、临崖等危险路段。农村公路的某些路口、转弯处的建筑物也是造成交通事故的元凶，常常因为遮挡驾驶员的视线、挤占公路缓冲带引发交通事故。

让农村公路更安全，已经成为道路交通安全工作的迫切问题。提升农村公路的安全系数，不仅仅要求相关部门在制度建设、执法力量上下功夫，还要让现代交通文明理念深入人心，不能让安全理念的提升速度长期低于农村公路的建设速度，甚至停滞不前。





