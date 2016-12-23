查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·用行动收获发展提质的果实 ·别让农村公路成安全盲区 ·广告 ·图文：医保异地结算 ·年夜饭火爆背后的文化基因 ·这一口“咬”得好 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 用行动收获发展提质的果实 · 别让农村公路成安全盲区 · 广告 · 图文：医保异地结算 · 年夜饭火爆背后的文化基因 · 这一口“咬”得好 7 评论 2016.12.23 星期五 用行动收获发展提质的果实 湖北日报讯 □ 本报评论员 肖擎



岁末年终的武汉正迎来一个集中收获期。

地铁机场线、6号线开通在即，再过几天，东湖绿道也将正式开放，雄楚大道的BRT快速公交系统将开通，封闭已久的中山大道一元路至武胜路段也将重新开街。

东湖是武汉的明珠，是武汉人的城市记忆。三灌三浇长出天然绿径，520个磨盘铺成“农家路”，枝繁叶茂、大树参天的特色风景，东湖绿道将开启城市新风情、生活新风采。雄楚大道BRT快速公交系统开通，在全国层面领有综合交通枢纽重大建设示范工程之任的武汉，在提升城市交通功能上迈出重要一步。中山大道见证了时代风云变幻，记录着中国近代以来工业化、城市化转型的深刻印记，武汉百年城市化进程的这张名牌在旧貌换新颜进入新境界。

发展是硬道理，没有发展一切都无从谈起。补齐交通基础设施短板、优化综合交通基础设施网络，对地方经济社会发展的推动力不言而喻；民心是最大的政治，民心必须靠民生来保障，创造新的增长点、提高长期增长潜力，发展的空间就蕴含在对以人民为中心的发展思想的落实中。在这个意义上，一座城市的空间和功能在众所关注中刷新，正是在持续付出后收获的发展“提质”的果实。

发展越过一山还有一山、跨过一坎还有一坎。如果把视野放宽到荆楚大地，不能不看到，我们取得的一个个成绩，莫不来自为目标一路奔波、接力奋斗。也不能不看到，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动把握和引领经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，任务艰巨，责任重大，“提质”是永不停歇的进行时；补好民营经济发展不足、现代服务业特别是生产性服务业发展不够、县域经济实力不强、多极发展的格局尚未形成等短板，“提质”需要知难而进的行动力。

胸有丘壑，气象万千。知天下大势何往，奋斗精神充盈，我们才能处理好转型升级、发展提质的一些重大问题：发展速度与转型升级的关系、供给侧结构性改革与适度扩大需求的关系、经济发展与生态保护的关系、“一主两副”与“多极支撑”的关系、经济发展与民生改善的关系等。几分耕耘，几分收获。务实重行，少说多干、真抓实干、埋头苦干，我们才能啃得下前进道路上的硬骨头，穿得过改革发展中的深水区。

一花独放不是春，百花齐放春满园，这句常用以形容文化、文明兴盛的诗句，同样适用于发展。每一个地方都有攻坚克难、闯关夺隘的精气神，每一个部位都有起而行之、锲而不舍的干劲儿，浩荡前行的队伍中实干家、行动派多一些，再多一些，用汗水播下的点点希望，才能在奋斗中汇聚成发展提质的累累硕果。





