查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·不断提高防灾减灾能力 ·我国首颗碳卫星发射成功 ·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？ ·叙政府军彻底收复阿勒颇 ·环境行不行 得问老百姓 ·按“偷盗婴幼儿”论处 ·图文：公安部常备维和警队挂牌成立 ·器官捐献登记上线支付宝 ·特朗普成立国家贸易委员会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 不断提高防灾减灾能力 · 我国首颗碳卫星发射成功 · 图文：“千里眼”如何“看”二氧 · 叙政府军彻底收复阿勒颇 · 环境行不行 得问老百姓 · 按“偷盗婴幼儿”论处 · 图文：公安部常备维和警队挂牌成 · 器官捐献登记上线支付宝 · 特朗普成立国家贸易委员会 6 时事 2016.12.23 星期五 特朗普成立国家贸易委员会 湖北日报讯 据新华社电 美国当选总统特朗普21日宣布成立白宫国家贸易委员会，并提名加利福尼亚大学欧文分校经济学和公共政策教授彼得·纳瓦罗担任该委员会主任。

特朗普的过渡团队当天发表声明说，成立国家贸易委员会进一步表明特朗普决心“让美国制造业再次伟大”，并向每位美国人提供“拥有体面工作与薪资的机会”。纳瓦罗将帮助特朗普政府制定缩减贸易逆差、促进经济增长和阻止就业岗位流向海外的贸易政策。

过渡团队表示，这是白宫首次以设立委员会的形式，来优先考虑美国制造业与产业工人，并对美国国防工业的健康发展以及贸易和制造业在国家安全中的作用进行战略性思考。





