不断提高防灾减灾能力我国首颗碳卫星发射成功图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？叙政府军彻底收复阿勒颇环境行不行 得问老百姓按“偷盗婴幼儿”论处图文：公安部常备维和警队挂牌成立器官捐献登记上线支付宝特朗普成立国家贸易委员会
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 第6版 时事
·不断提高防灾减灾能力
·我国首颗碳卫星发射成功
·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？
·叙政府军彻底收复阿勒颇
·环境行不行 得问老百姓
·按“偷盗婴幼儿”论处
·图文：公安部常备维和警队挂牌成立
·器官捐献登记上线支付宝
·特朗普成立国家贸易委员会
湖北日报电子版
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6 时事 2016.12.23 星期五
只需10秒
器官捐献登记上线支付宝
    湖北日报讯 据新华社电 国家卫计委下属的中国器官移植发展基金会22日在支付宝医疗服务平台上线了“器官捐赠登记”功能，支付宝实名用户可一键完成登记，过程不超过10秒，中国器官捐献登记工作由此进入了“互联网+”时代。
    支付宝用户在APP首页搜索“医疗服务”进入医疗服务平台后，可通过“器官捐献登记”的应用进入登记页面，该页面由中国器官移植发展基金会管理。
    日前，由世界卫生组织支持，中国器官移植发展基金会、春雨医生和蚂蚁金服等机构公益联合发起的《器官捐献公众意愿调查》显示，83%的参与调查者愿意成为器官捐献志愿者；56%的人不愿登记成为器官捐献志愿的原因是“不知道在哪登记或手续太繁琐”。
    器官捐献登记仅为意愿表达，真正的器官捐献和分配发生在ICU中，除了严格的医学、伦理评估，还须征得直系家属的同意。另外，公众可随时取消登记，登记意愿全凭自愿。


   
　