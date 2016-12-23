查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·不断提高防灾减灾能力 ·我国首颗碳卫星发射成功 ·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？ ·叙政府军彻底收复阿勒颇 ·环境行不行 得问老百姓 ·按“偷盗婴幼儿”论处 ·图文：公安部常备维和警队挂牌成立 ·器官捐献登记上线支付宝 ·特朗普成立国家贸易委员会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 不断提高防灾减灾能力 · 我国首颗碳卫星发射成功 · 图文：“千里眼”如何“看”二氧 · 叙政府军彻底收复阿勒颇 · 环境行不行 得问老百姓 · 按“偷盗婴幼儿”论处 · 图文：公安部常备维和警队挂牌成 · 器官捐献登记上线支付宝 · 特朗普成立国家贸易委员会 6 时事 2016.12.23 星期五 只需10秒 器官捐献登记上线支付宝 湖北日报讯 据新华社电 国家卫计委下属的中国器官移植发展基金会22日在支付宝医疗服务平台上线了“器官捐赠登记”功能，支付宝实名用户可一键完成登记，过程不超过10秒，中国器官捐献登记工作由此进入了“互联网+”时代。

支付宝用户在APP首页搜索“医疗服务”进入医疗服务平台后，可通过“器官捐献登记”的应用进入登记页面，该页面由中国器官移植发展基金会管理。

日前，由世界卫生组织支持，中国器官移植发展基金会、春雨医生和蚂蚁金服等机构公益联合发起的《器官捐献公众意愿调查》显示，83%的参与调查者愿意成为器官捐献志愿者；56%的人不愿登记成为器官捐献志愿的原因是“不知道在哪登记或手续太繁琐”。

器官捐献登记仅为意愿表达，真正的器官捐献和分配发生在ICU中，除了严格的医学、伦理评估，还须征得直系家属的同意。另外，公众可随时取消登记，登记意愿全凭自愿。





