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第6版 时事
·不断提高防灾减灾能力
·我国首颗碳卫星发射成功
·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？
·叙政府军彻底收复阿勒颇
·环境行不行 得问老百姓
·按“偷盗婴幼儿”论处
·图文：公安部常备维和警队挂牌成立
·器官捐献登记上线支付宝
·特朗普成立国家贸易委员会
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不断提高防灾减灾能力
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我国首颗碳卫星发射成功
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图文：“千里眼”如何“看”二氧
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叙政府军彻底收复阿勒颇
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环境行不行 得问老百姓
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按“偷盗婴幼儿”论处
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图文：公安部常备维和警队挂牌成
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器官捐献登记上线支付宝
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特朗普成立国家贸易委员会
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时事
2016.12.23 星期五
图文：公安部常备维和警队挂牌成立
湖北日报讯 22日，公安部常备维和警队在山东省东营市挂牌成立。公安部常备维和警队由公安部边防管理局负责组建，山东公安边防总队日常代管，为副师职建制，编配队员300余人，所属队员均从全国公安边防部队严格选拔，下设防暴一队、二队。图为公安部常备维和警队队员在成立仪式上。
（新华社发）