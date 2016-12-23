不断提高防灾减灾能力我国首颗碳卫星发射成功图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？叙政府军彻底收复阿勒颇环境行不行 得问老百姓按“偷盗婴幼儿”论处图文：公安部常备维和警队挂牌成立器官捐献登记上线支付宝特朗普成立国家贸易委员会
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 第6版 时事
·不断提高防灾减灾能力
·我国首颗碳卫星发射成功
·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？
·叙政府军彻底收复阿勒颇
·环境行不行 得问老百姓
·按“偷盗婴幼儿”论处
·图文：公安部常备维和警队挂牌成立
·器官捐献登记上线支付宝
·特朗普成立国家贸易委员会
湖北日报电子版
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6 时事 2016.12.23 星期五
图文：公安部常备维和警队挂牌成立
    湖北日报讯 22日，公安部常备维和警队在山东省东营市挂牌成立。公安部常备维和警队由公安部边防管理局负责组建，山东公安边防总队日常代管，为副师职建制，编配队员300余人，所属队员均从全国公安边防部队严格选拔，下设防暴一队、二队。图为公安部常备维和警队队员在成立仪式上。
（新华社发）


   
　