查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·不断提高防灾减灾能力 ·我国首颗碳卫星发射成功 ·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？ ·叙政府军彻底收复阿勒颇 ·环境行不行 得问老百姓 ·按“偷盗婴幼儿”论处 ·图文：公安部常备维和警队挂牌成立 ·器官捐献登记上线支付宝 ·特朗普成立国家贸易委员会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 不断提高防灾减灾能力 · 我国首颗碳卫星发射成功 · 图文：“千里眼”如何“看”二氧 · 叙政府军彻底收复阿勒颇 · 环境行不行 得问老百姓 · 按“偷盗婴幼儿”论处 · 图文：公安部常备维和警队挂牌成 · 器官捐献登记上线支付宝 · 特朗普成立国家贸易委员会 6 时事 2016.12.23 星期五 图文：公安部常备维和警队挂牌成立 湖北日报讯 22日，公安部常备维和警队在山东省东营市挂牌成立。公安部常备维和警队由公安部边防管理局负责组建，山东公安边防总队日常代管，为副师职建制，编配队员300余人，所属队员均从全国公安边防部队严格选拔，下设防暴一队、二队。图为公安部常备维和警队队员在成立仪式上。

（新华社发）





