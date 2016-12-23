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反政府武装全部撤离



据叙利亚军方22日消息，最后一批困守在叙北部城市阿勒颇的反政府武装人员及其家属当天上午开始撤离该市。

叙军方消息人士说，载有反政府武装人员的车队通过阿勒颇市南部的拉姆塞公路驶离该市，“如无意外，撤离行动将在3小时内结束”。反政府武装人员全部撤出后，也宣告政府军彻底收复这座叙利亚曾经的第一大城市和经济中心。

记者在现场看到，与前几批撤离不同的是，当天有部分武装人员身携武器、驾驶私人车辆离开，而没有乘坐叙政府提供的大巴车。

按照此前达成的撤离协议，被围困在阿勒颇东南部的反政府武装人员将分多批撤往阿勒颇以西的农村地区和邻近的伊德利卜省。与此同时，位于伊德利卜省的反政府武装允许平民撤离被其包围的小镇卡夫拉亚和福阿。

阿勒颇撤离工作从当地时间15日下午开始进行。此前预计撤离总人数为1.5万，其中包括4000名反政府武装人员。据最新估算，撤离人数有所增加。至16日早晨，已有包括反政府武装人员及其家属在内的8000多人撤离。但此后因出现破坏撤离协议的行为，阿勒颇撤离进程出现波折。

2012年春，阿勒颇战事爆发，叙政府一直控制着该市西部地区，反政府武装则占据着该市东部。自今年9月以来，叙政府军步步推进，把阿勒颇东部的反政府武装包围在一个南北走向的狭长地带内，并于11月下旬加大军事打击力度，在短时间内取得重大进展。

叙利亚官员21日表示，叙北部城市阿勒颇的国际机场将于近期重新投入使用。阿勒颇国际机场位于该市东北部，长期处于反政府武装围困中，2013年上半年开始由于安全原因停止运营。



明年2月重启日内瓦和谈



中国常驻联合国副代表吴海涛21日说，国际社会应共同努力，为尽快重启叙利亚问题政治进程创造条件。

第71届联大当天就叙利亚问题决议草案举行表决。吴海涛在会上说，中方对叙利亚冲突给人民造成的深重苦难深感痛心。中方强烈呼吁叙利亚各方从国家前途命运和人民根本利益出发，停止纷争，重回对话协商解决的正确轨道。

吴海涛说，中方一贯主张叙利亚各方都必须尊重人权，遵守国际人道法，避免伤及无辜。中方坚决反对叙利亚冲突各方任何违反国际人道法和侵犯人权的行为。同时中方认为，解决有罪不罚问题，应以尊重当事国司法主权为前提，尊重当事国主导原则，并配合政治解决大局。

他说，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉已经宣布将于明年2月重启日内瓦和谈。当前形势下，国际社会应共同努力，为尽快重启叙利亚问题政治进程创造条件。国际社会采取的任何行动，都必须尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整;必须有利于为推动叙利亚问题政治解决发挥积极和建设性作用;必须有助于维护联合国会员国的团结，避免使问题复杂化。

吴海涛说，中方一直积极参与和推动叙利亚问题政治进程，为推动叙利亚问题的政治解决发挥了建设性作用。中方将继续同国际社会一道，推动叙利亚冲突各方尽早回到谈判轨道，根据“叙人所有、叙人主导”的原则，寻求各方均可接受的解决方案，为叙利亚问题全面、妥善和公正解决作出自己的贡献。

联大当天就联合国设立独立机制追究叙利亚境内犯下战争罪等严重罪行者责任的有关决议草案举行表决，最终以105票赞成、15票反对、52票弃权的结果获得通过。中国和俄罗斯等投了反对票。

(综合新华社22日电)





