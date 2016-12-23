不断提高防灾减灾能力我国首颗碳卫星发射成功图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？叙政府军彻底收复阿勒颇环境行不行 得问老百姓按“偷盗婴幼儿”论处图文：公安部常备维和警队挂牌成立器官捐献登记上线支付宝特朗普成立国家贸易委员会
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 第6版 时事
·不断提高防灾减灾能力
·我国首颗碳卫星发射成功
·图文：“千里眼”如何“看”二氧化碳？
·叙政府军彻底收复阿勒颇
·环境行不行 得问老百姓
·按“偷盗婴幼儿”论处
·图文：公安部常备维和警队挂牌成立
·器官捐献登记上线支付宝
·特朗普成立国家贸易委员会
湖北日报电子版
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6 时事 2016.12.23 星期五
李克强对国家防总全体会议作出重要批示
不断提高防灾减灾能力
    湖北日报讯 据新华社22日电 国家防汛抗旱总指挥部全体会议12月22日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：今年面对我国超强台风多、降雨强度大、洪灾范围广、防御难度高、洪涝灾害严重程度多年少有的形势，国家防总及各有关方面按照党中央、国务院决策部署，科学研判，提前准备，密切协作，顽强拼搏，有效抵御了1998年以来最为严重的洪涝灾害，最大程度保障了人民群众生命财产安全。防汛抗洪抢险救灾的全面胜利，彰显了中华民族百折不挠的奋斗精神，成绩来之不易。谨向所有参加防汛抗洪抢险救灾的广大干部群众、人民解放军和武警部队官兵致以诚挚的问候和感谢！国家防总及有关部门和各地要认真总结经验，按照落实新发展理念的要求，针对存在的薄弱环节和突出问题，进一步深化防灾减灾救灾体制机制改革，健全完善防汛抗旱减灾体系；进一步加快灾后恢复重建和重大水利工程建设，集中力量补齐水利基础设施短板；进一步加强监测预警和应急管理，不断提高防灾减灾能力，为全面建成小康社会提供坚实的基础保障。国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥汪洋出席会议并讲话。他强调，要认真落实李克强总理重要批示精神，牢固树立灾害风险管理和综合减灾理念，从人民群众普遍关心的突出问题出发，加快推进灾后水利薄弱环节和涝灾严重城市防涝能力建设，全面提高综合防范和抗御水旱灾害的能力，为经济社会持续健康发展提供有力的防灾减灾保障。


 
　