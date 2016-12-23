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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报讯 宜昌市人大常委会副主任 王金建
近几年来，我们大胆探索、主动作为、依法决策，及时有效地充分行使重大事项决定权，作出决议决定61项，较好发挥了地方国家权力机关职能作用。一是精准选题，紧紧围绕党委工作重点、政府工作难点和人民群众关注的热点确定议题，决定内容由“虚”到“实”。二是完善机制，科学界定决定权的内容，严格规范行使决定权的程序，切实强化行使决定权的监督责任，决定范围由“窄”到“宽”。三是综合发力，将重大事项决定权和监督权有机结合，打好“组合拳”，通过开展“两测评两公开”、专题询问、工作评议、“专项整治”，推进决定实施，持续跟踪问效，确保决而有信、决而有果，决定效果由“弱”到“显”。