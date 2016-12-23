推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报电子版
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
    湖北日报讯 宜昌市人大常委会副主任 王金建

    近几年来，我们大胆探索、主动作为、依法决策，及时有效地充分行使重大事项决定权，作出决议决定61项，较好发挥了地方国家权力机关职能作用。一是精准选题，紧紧围绕党委工作重点、政府工作难点和人民群众关注的热点确定议题，决定内容由“虚”到“实”。二是完善机制，科学界定决定权的内容，严格规范行使决定权的程序，切实强化行使决定权的监督责任，决定范围由“窄”到“宽”。三是综合发力，将重大事项决定权和监督权有机结合，打好“组合拳”，通过开展“两测评两公开”、专题询问、工作评议、“专项整治”，推进决定实施，持续跟踪问效，确保决而有信、决而有果，决定效果由“弱”到“显”。


   
　