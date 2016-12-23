查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 湖北日报讯 宜昌市人大常委会副主任 王金建



近几年来，我们大胆探索、主动作为、依法决策，及时有效地充分行使重大事项决定权，作出决议决定61项，较好发挥了地方国家权力机关职能作用。一是精准选题，紧紧围绕党委工作重点、政府工作难点和人民群众关注的热点确定议题，决定内容由“虚”到“实”。二是完善机制，科学界定决定权的内容，严格规范行使决定权的程序，切实强化行使决定权的监督责任，决定范围由“窄”到“宽”。三是综合发力，将重大事项决定权和监督权有机结合，打好“组合拳”，通过开展“两测评两公开”、专题询问、工作评议、“专项整治”，推进决定实施，持续跟踪问效，确保决而有信、决而有果，决定效果由“弱”到“显”。





