推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报电子版
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
坚持“四同”依法行使重大事项决定权
    湖北日报讯 钟祥市人大常委会党组书记、副主任 李定建

    近年来，钟祥人大在行使重大事项决定权方面进行了积极探索和有益实践。一是坚持人大决定与党委同心。把事关全局的建设项目、民生工程、城乡规划等列为重大事项，开展调研并作出决议，推动了突破性发展旅游业等市委决策的落实。二是坚持人大决定与发展同步。围绕经济新常态和中国农谷、柴湖振兴两大发展战略，提出建议并批准项目融资议案8个49.77亿元，推动了高端装备制造产业园、长寿食品产业园、柴湖电子产业园等园区建设，为地方经济建设和产业转型发展提供了有力支撑。三是坚持人大决定与群众同愿，作出了《生态市建设规划决定》，推动了环保生态建设。四是坚持人大决定与法律同规。规范重大事项提出程序和议事规则，加强决定执行的事后监督，保证了决定权的有效落实。


   
　