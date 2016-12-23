查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 坚持“四同”依法行使重大事项决定权 湖北日报讯 钟祥市人大常委会党组书记、副主任 李定建



近年来，钟祥人大在行使重大事项决定权方面进行了积极探索和有益实践。一是坚持人大决定与党委同心。把事关全局的建设项目、民生工程、城乡规划等列为重大事项，开展调研并作出决议，推动了突破性发展旅游业等市委决策的落实。二是坚持人大决定与发展同步。围绕经济新常态和中国农谷、柴湖振兴两大发展战略，提出建议并批准项目融资议案8个49.77亿元，推动了高端装备制造产业园、长寿食品产业园、柴湖电子产业园等园区建设，为地方经济建设和产业转型发展提供了有力支撑。三是坚持人大决定与群众同愿，作出了《生态市建设规划决定》，推动了环保生态建设。四是坚持人大决定与法律同规。规范重大事项提出程序和议事规则，加强决定执行的事后监督，保证了决定权的有效落实。





