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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
坚持“四同”依法行使重大事项决定权
湖北日报讯 钟祥市人大常委会党组书记、副主任 李定建
近年来，钟祥人大在行使重大事项决定权方面进行了积极探索和有益实践。一是坚持人大决定与党委同心。把事关全局的建设项目、民生工程、城乡规划等列为重大事项，开展调研并作出决议，推动了突破性发展旅游业等市委决策的落实。二是坚持人大决定与发展同步。围绕经济新常态和中国农谷、柴湖振兴两大发展战略，提出建议并批准项目融资议案8个49.77亿元，推动了高端装备制造产业园、长寿食品产业园、柴湖电子产业园等园区建设，为地方经济建设和产业转型发展提供了有力支撑。三是坚持人大决定与群众同愿，作出了《生态市建设规划决定》，推动了环保生态建设。四是坚持人大决定与法律同规。规范重大事项提出程序和议事规则，加强决定执行的事后监督，保证了决定权的有效落实。