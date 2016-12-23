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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
突出“五性”服务中心依法行权确保实效
湖北日报讯 宜昌市西陵区委书记、区人大常委会主任 卢斌
西陵区人大常委会紧扣“五个西陵”建设目标，依法行使重大事项决定权，在服务宜昌“大城建设”中彰显“人大作为”。一是突出“主动性”，以贯彻省委、市委人大工作会议精神为主线，以“能力建设年”活动为抓手，强化自身能力建设。二是突出“协调性”，紧扣经济转型、城市治理等方面，正确处理与区委、“一府两院”的权责关系，强化服务中心职能。三是突出“程序性”，科学界定项目建设、资金安排等重大事项决定权的范围，强化决策运行机制。四是突出“精准性”，选准环境保护、征收征迁等重点议题，推进“市民家门口100米”实事，强化重大民生保障。五是突出“实效性”，围绕重大改革、重大民生等决议决定，建立销号制度，强化决定事项落实。