推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报电子版
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
突出“五性”服务中心依法行权确保实效
    湖北日报讯 宜昌市西陵区委书记、区人大常委会主任 卢斌

    西陵区人大常委会紧扣“五个西陵”建设目标，依法行使重大事项决定权，在服务宜昌“大城建设”中彰显“人大作为”。一是突出“主动性”，以贯彻省委、市委人大工作会议精神为主线，以“能力建设年”活动为抓手，强化自身能力建设。二是突出“协调性”，紧扣经济转型、城市治理等方面，正确处理与区委、“一府两院”的权责关系，强化服务中心职能。三是突出“程序性”，科学界定项目建设、资金安排等重大事项决定权的范围，强化决策运行机制。四是突出“精准性”，选准环境保护、征收征迁等重点议题，推进“市民家门口100米”实事，强化重大民生保障。五是突出“实效性”，围绕重大改革、重大民生等决议决定，建立销号制度，强化决定事项落实。


   
　