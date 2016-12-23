查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 突出“五性”服务中心依法行权确保实效 湖北日报讯 宜昌市西陵区委书记、区人大常委会主任 卢斌



西陵区人大常委会紧扣“五个西陵”建设目标，依法行使重大事项决定权，在服务宜昌“大城建设”中彰显“人大作为”。一是突出“主动性”，以贯彻省委、市委人大工作会议精神为主线，以“能力建设年”活动为抓手，强化自身能力建设。二是突出“协调性”，紧扣经济转型、城市治理等方面，正确处理与区委、“一府两院”的权责关系，强化服务中心职能。三是突出“程序性”，科学界定项目建设、资金安排等重大事项决定权的范围，强化决策运行机制。四是突出“精准性”，选准环境保护、征收征迁等重点议题，推进“市民家门口100米”实事，强化重大民生保障。五是突出“实效性”，围绕重大改革、重大民生等决议决定，建立销号制度，强化决定事项落实。





