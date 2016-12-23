推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报电子版
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
把握工作着力点依法行使决定权
    湖北日报讯 荆州市人大常委会副主任 肖夕映

    近年来，荆州市人大常委会按照“四个全面”战略布局的总体要求，紧密结合荆州市情，深入贯彻落实“五大发展理念”，坚持将“党委所想、政府所需、群众所盼”的大事作为行使决定权的着力点，把讨论决定重大事项与工作监督紧密结合起来，抓大事、议大事、决大事、促大事。围绕中央决策部署作出大会决议，谋划“十三五”发展；围绕深化预算改革作出专题决定，加强预算监督；围绕全市中心工作作出系列决定，推进城市建设；围绕荆州古城特色作出专项决议，促进文化旅游，为把荆州建设成为湖北经济新的增长极、江汉平原现代化中心城市和长江中游重要中心城市作出了积极贡献。
做实重大事项决定权增强人大工作实效
荆门市人大常委会党组书记、副主任 杨想森
    要科学界定重大事项的范围，将听取审议“一府两院”工作报告、审查批准计划和预算作为重点，将加强民主法治建设的重大举措、区域发展总体规划、重大民生工程、重大建设项目等纳入重大事项范畴。建立重大事项报告制度，各级政府重大决策出台前向本级人大报告。健全动议机制，探索提交人大常委会讨论决定的重大事项清单制度。健全调研论证、专家咨询、决策听证制度，确保决议决定符合实际。把行使决定权和监督权结合起来，抓好可量化考核事项的检查落实，对执行决议决定不力或不执行的，应追究责任。


   
　