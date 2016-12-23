查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 把握工作着力点依法行使决定权 湖北日报讯 荆州市人大常委会副主任 肖夕映



近年来，荆州市人大常委会按照“四个全面”战略布局的总体要求，紧密结合荆州市情，深入贯彻落实“五大发展理念”，坚持将“党委所想、政府所需、群众所盼”的大事作为行使决定权的着力点，把讨论决定重大事项与工作监督紧密结合起来，抓大事、议大事、决大事、促大事。围绕中央决策部署作出大会决议，谋划“十三五”发展；围绕深化预算改革作出专题决定，加强预算监督；围绕全市中心工作作出系列决定，推进城市建设；围绕荆州古城特色作出专项决议，促进文化旅游，为把荆州建设成为湖北经济新的增长极、江汉平原现代化中心城市和长江中游重要中心城市作出了积极贡献。

做实重大事项决定权增强人大工作实效

荆门市人大常委会党组书记、副主任 杨想森

要科学界定重大事项的范围，将听取审议“一府两院”工作报告、审查批准计划和预算作为重点，将加强民主法治建设的重大举措、区域发展总体规划、重大民生工程、重大建设项目等纳入重大事项范畴。建立重大事项报告制度，各级政府重大决策出台前向本级人大报告。健全动议机制，探索提交人大常委会讨论决定的重大事项清单制度。健全调研论证、专家咨询、决策听证制度，确保决议决定符合实际。把行使决定权和监督权结合起来，抓好可量化考核事项的检查落实，对执行决议决定不力或不执行的，应追究责任。





