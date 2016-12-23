推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
    湖北日报讯 襄阳市人大常委会党组书记、常务副主任 谢豪斌

    近年来，襄阳市人大常委会在作出决议决定之前，注重坚持党委领导和深入调研；作出决议决定之后，注重跟踪督办和狠抓落实。作出的《关于加快推进“两个中心、四个襄阳”建设的决定》《关于襄阳市国家可持续发展实验区建设规划（2012-2016年）的决议》《关于推进襄阳法治城市建设的决议》等一系列决定决议，助推了市委各项决策部署转化为全市上下的自觉行动，营造了襄阳风清气正的政治生态、活力迸发的经济生态、百花齐放的文化生态、山清水秀的自然生态，为襄阳跨越发展打下了坚实基础，得到了省委、省政府的充分肯定和襄阳广大人民群众的广泛好评，为提高襄阳区域中心首位度、助推襄阳汉江生态经济带建设作出了积极贡献。


   
　