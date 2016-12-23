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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
湖北日报讯 襄阳市人大常委会党组书记、常务副主任 谢豪斌
近年来，襄阳市人大常委会在作出决议决定之前，注重坚持党委领导和深入调研；作出决议决定之后，注重跟踪督办和狠抓落实。作出的《关于加快推进“两个中心、四个襄阳”建设的决定》《关于襄阳市国家可持续发展实验区建设规划（2012-2016年）的决议》《关于推进襄阳法治城市建设的决议》等一系列决定决议，助推了市委各项决策部署转化为全市上下的自觉行动，营造了襄阳风清气正的政治生态、活力迸发的经济生态、百花齐放的文化生态、山清水秀的自然生态，为襄阳跨越发展打下了坚实基础，得到了省委、省政府的充分肯定和襄阳广大人民群众的广泛好评，为提高襄阳区域中心首位度、助推襄阳汉江生态经济带建设作出了积极贡献。