查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 湖北日报讯 襄阳市人大常委会党组书记、常务副主任 谢豪斌



近年来，襄阳市人大常委会在作出决议决定之前，注重坚持党委领导和深入调研；作出决议决定之后，注重跟踪督办和狠抓落实。作出的《关于加快推进“两个中心、四个襄阳”建设的决定》《关于襄阳市国家可持续发展实验区建设规划（2012-2016年）的决议》《关于推进襄阳法治城市建设的决议》等一系列决定决议，助推了市委各项决策部署转化为全市上下的自觉行动，营造了襄阳风清气正的政治生态、活力迸发的经济生态、百花齐放的文化生态、山清水秀的自然生态，为襄阳跨越发展打下了坚实基础，得到了省委、省政府的充分肯定和襄阳广大人民群众的广泛好评，为提高襄阳区域中心首位度、助推襄阳汉江生态经济带建设作出了积极贡献。





