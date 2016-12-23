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第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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推动人大重大事项决定工作与时俱
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服务大局 议决大事积极依法行使
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讨论决定重大事项工作实效
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依法议决政府投资项目提高财政资
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依法决定重大事项服务襄阳跨越发
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把握工作着力点依法行使决定权
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突出“五性”服务中心依法行权确
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坚持“四同”依法行使重大事项决
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从程序性到实质性充分行使重大事
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楚天主人
2016.12.23 星期五
依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
湖北日报讯 武汉市东西湖区人大常委会常务副主任 朱吉信
东西湖区人大常委会将审查批准政府投资项目，作为行使重大事项决定权的重要抓手。改进调研方式，改被动审查为提前介入，改书面审查为现场调研，改单兵作战为联合行动，让常委会组成人员对政府投资项目有深入直观的了解；改进报告方式，听取和审议项目计划总体情况、资金筹措情况、单个大项目情况等三类报告，控制投资总量、防范了财政风险；改进表决方式，实行大项目逐项表决、各部门逐项报告的审议模式，紧盯项目中“关键的少数”；改进跟踪监督方式，重点项目重点督办，深度参与项目建设，优化项目建设进度和质量。通过人大监督方式方法的创新，提升了政府投资项目整体质量，优化了财政资金使用效益，提高了常委会依法履职的能力和水平。