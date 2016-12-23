查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 楚天主人 ·推动人大重大事项决定工作与时俱进 ·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权 ·讨论决定重大事项工作实效 ·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 ·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展 ·把握工作着力点依法行使决定权 ·突出“五性”服务中心依法行权确保实效 ·坚持“四同”依法行使重大事项决定权 ·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 文化 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第13版 : 东湖 第14版 : 公告 第15版 : 公告 第16版 : 广告 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 以决胜决心打赢三大决战 第5版 : 楚天主人 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 广告 第9版 : 经济 · 推动人大重大事项决定工作与时俱 · 服务大局 议决大事积极依法行使 · 讨论决定重大事项工作实效 · 依法议决政府投资项目提高财政资 · 依法决定重大事项服务襄阳跨越发 · 把握工作着力点依法行使决定权 · 突出“五性”服务中心依法行权确 · 坚持“四同”依法行使重大事项决 · 从程序性到实质性充分行使重大事 5 楚天主人 2016.12.23 星期五 依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益 湖北日报讯 武汉市东西湖区人大常委会常务副主任 朱吉信



东西湖区人大常委会将审查批准政府投资项目，作为行使重大事项决定权的重要抓手。改进调研方式，改被动审查为提前介入，改书面审查为现场调研，改单兵作战为联合行动，让常委会组成人员对政府投资项目有深入直观的了解；改进报告方式，听取和审议项目计划总体情况、资金筹措情况、单个大项目情况等三类报告，控制投资总量、防范了财政风险；改进表决方式，实行大项目逐项表决、各部门逐项报告的审议模式，紧盯项目中“关键的少数”；改进跟踪监督方式，重点项目重点督办，深度参与项目建设，优化项目建设进度和质量。通过人大监督方式方法的创新，提升了政府投资项目整体质量，优化了财政资金使用效益，提高了常委会依法履职的能力和水平。





