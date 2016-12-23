推动人大重大事项决定工作与时俱进服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权讨论决定重大事项工作实效依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益依法决定重大事项服务襄阳跨越发展把握工作着力点依法行使决定权突出“五性”服务中心依法行权确保实效坚持“四同”依法行使重大事项决定权从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
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 第5版 楚天主人
·推动人大重大事项决定工作与时俱进
·服务大局 议决大事积极依法行使重大事项决定权
·讨论决定重大事项工作实效
·依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
·依法决定重大事项服务襄阳跨越发展
·把握工作着力点依法行使决定权
·突出“五性”服务中心依法行权确保实效
·坚持“四同”依法行使重大事项决定权
·从程序性到实质性充分行使重大事项决定权
湖北日报电子版
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5 楚天主人 2016.12.23 星期五
依法议决政府投资项目提高财政资金使用效益
    湖北日报讯 武汉市东西湖区人大常委会常务副主任 朱吉信

    东西湖区人大常委会将审查批准政府投资项目，作为行使重大事项决定权的重要抓手。改进调研方式，改被动审查为提前介入，改书面审查为现场调研，改单兵作战为联合行动，让常委会组成人员对政府投资项目有深入直观的了解；改进报告方式，听取和审议项目计划总体情况、资金筹措情况、单个大项目情况等三类报告，控制投资总量、防范了财政风险；改进表决方式，实行大项目逐项表决、各部门逐项报告的审议模式，紧盯项目中“关键的少数”；改进跟踪监督方式，重点项目重点督办，深度参与项目建设，优化项目建设进度和质量。通过人大监督方式方法的创新，提升了政府投资项目整体质量，优化了财政资金使用效益，提高了常委会依法履职的能力和水平。


   
　